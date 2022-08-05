Этот автомобиль составит серьезную конкуренцию Kia Carnival, Toyota Alphard и даже Aurus Arsenal.

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Китайская компания Hongqi, выпускающая машины для правительства Китая, выходит на рынок минивэнов: новая модель HQ9 была замечена без камуфляжа.

Hongqi HQ9 имеет такой же дизайн, как и другие модели бренда. Это массивная решетка радиатора с вертикальными хромированными пластинами и «красный флаг» на узком вертикальном логотипе.

При взгляде сбоку отмечаешь прямую линию крыши (практично!), хромированные накладки вокруг окон и массивные стойки.

Сзади виден спойлер с третьим стоп-сигналом, огромный загрузочный проем и вертикальные фонари, связанные друг с другом светодиодной полосой.

В салоне HQ9 установлены цифровая панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы, есть небольшой переключатель передач на центральной консоли и углубление для зарядки беспроводного телефона.

Во втором ряду отдельные сиденья, обтянутые темно-красной кожей и оснащенные множеством регулировок, в том числе выдвижными подножками.

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Hongqi HQ9 будет оснащаться 2-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 252 л.с. Возможен и вариант с гибридной силовой установкой, но о нем пока ничего неизвестно.

Фото: Autohome