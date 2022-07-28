Не слышали о марке Jetour? А она будет в России

Это суббренд известного китайского бренда.

Суббренд китайской компании Chery под названием Jetour планирует выйти на зарубежные рынки, в том числе России и Казахстана, пишут «Китайские автомобили».

Марка молодая, ей всего 4 года, и изначально позиционировалась как бренд автомобилей для путешествий, недаром в ее названии заложено слово Tour — путешествие.

Jetour X70

До сих пор Jetour делил силовые агрегаты и некоторые технические решения с материнской Chery, но теперь решил развивать собственную модельную линейку, в которую войдут 4 кроссовера, 3 внедорожника и гибридные машины.

На рынке уже присутствуют кроссоверы Jetour X70 и X90, ждут появления моделей Jetour Dasheng (X-1) и Jetour X-2.

Jetour X70

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Для внедорожников еще не придумали имена, их пока позиционируют под кодовыми названиями Т1, Т2 и Т3.

Готовит Jetour и гибриды, их количество не уточняется, но к 2024 году Jetour планирует стать «полностью зелёным» брендом.

В развитие и продвижение своих моделей бренд инвестировал 30 млрд юаней (262 млрд рублей). Марка уже представлена в странах Южной Америки и Африки, а в 2023 году планирует выйти на рынки еще 60 стран, в том числе рассматриваются Япония, Бразилия, Мексика, Россия и Казахстан.

Фото: Depositphotos