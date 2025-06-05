Гран-при «За рулем» 2025 — награды вручены!

Церемония Гран-при «За рулем» 2025 года прошла 4 июня в Общественной палате РФ

Состоялось одно из самых значимых событий в автомобильном мире России: подведены итоги масштабного народного голосования, в котором почти 97 тысяч читателей выбрали лучшие автомобили года. Оценивали новинки по трем важным категориям – технике, дизайну и практичности.

2024 год побил рекорд по числу премьер: на рынок вышла 61 новая модель. Конкуренция была нешуточной, и каждый голос имел значение.

На церемонию Гран-при издательство «За рулем» пригласило представителей всех компаний, чьи новинки были признаны лучшими в своих классах.

Какие автомобили признаны лучшими новинками года? Полностью итоги читательского голосования в рамках Гран-при «За рулем» 2025 опубликованы здесь.

Специальные номинации

Кроме того, были награждены лауреаты специальных номинаций, учрежденных непосредственно редакцией журнала. Мы считаем важным отмечать знаковые для страны события, достижения и тенденции.

Лучшим семейным кроссовером был признан семиместный Soueast S09.

Приз «За локализацию производства» вручен российской компании «Соллерс». Автомобили она собирает давно, но теперь вплотную приступила к локализации ключевых компонентов.

«Самая популярная иномарка» – Haval Jolion. Помимо лучших показателей продаж, этот автомобиль, который собирают в Туле, еще и наивысшим образом локализован.

В номинации «За безупречный имидж» мы отметили компанию Hongqi, проводившую наиболее удачную имиджевую политику на российском рынке.

Достижения Московского Правительства в сфере строительства новых дорог удостоены награды «За развитие транспортной инфраструктуры».

И, наконец, специальную премию «Бренд №1» завоевал АВТОВАЗ. Не только потому, что Lada – самая массовая марка в России, но и за регулярный выпуск новых моделей в непростых экономических условиях.

Поздравляем победителей и благодарим всех, кто делает наш автопром современнее, надежнее и комфортнее. До встречи в следующем году!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2025 – компания Cordiant.