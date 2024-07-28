Гран-при «За рулем»: 57 автомобилей – читателям!

«За рулем» рассказал, как выиграть машину за участие в конкурсе

Неизменный заключительный аккорд Гран-при «За рулем»: мы дарим читателям автомобили. Новые, конечно.

Традиция родилась в 2005 году, когда лучшие автомобили российского рынка впервые определили наши читатели, заполнив и прислав по почте около 40 тысяч анкет. Кому из читателей дарить машину – всегда определяет компьютер, с помощью генератора случайных чисел.

С того момента мы подарили уже 57 автомобилей: 26 иномарок и 31 отечественный, марки Лада. Выбор моделей в отдельные годы был привязан к событиям. Например, в 2006 году призами стали три автомобиля, кои сами читатели признали лучшими в малом классе, компакт-классе и среднем классе: Hyundai Getz, Ford Focus и Audi A4.

2006 год, сентябрь, Крокус-Экспо. Главный редактор «За рулем» Петр Меньших вручил ключи от Hyundai Getz Сергею Лебедеву (Коряжма, Архангельская обл.). Хотя выиграла не его анкета, а анкета супруги. Сама Наталья приехать не смогла – осталась дома с трехмесячным сыном.

В год, когда в Санкт-Петербурге начали выпуск модели Solaris, мы подарили три Соляриса. Старт производства Лады Гранты в 2011 году отметили вручением пяти Грант – церемония тогда прошла в Тольятти при участии генерального директора АВТОВАЗа Игоря Комарова.

Гранты мы дарили чаще всего. Но если те, первые, были в обычных комплектациях, то позже читатели стали владельцами Грант в версиях Drive Active и Кросс. А в 2019 году – из ограниченной тремя машинами серии ZR Edition, с памятными табличками в салоне, на порогах и крышке багажника.

Десять автомобилей выиграли наши прекрасные читательницы. На фото – лауреат розыгрыша 2019 года Александра Амелина из Смоленска. И ее новый автомобиль.

Еще более интересно мы оформили две Лады Веста по случаю 90‑летия журнала: с вышивкой «За рулем» на спинках сидений.

ZR Edition – конечно, неформальное наименование «лимитированной серии». Но мы полагаем, что получить машину, подобающим образом украшенную, приятнее, даже если всё остальное обычное, серийное.

В числе подаренных иномарок: пять Renault Logan, четыре Kia Rio, по три Hyundai i20 и Chevrolet Cruze. Гранты и Весты мы эпизодически сдабривали Нивами – трехдверками Legend и пятидверками Travel. В подавляющем большинстве случаев хозяева оставляли призовые автомобили у себя и для себя – и многие пользуются ими до сих пор.

2009 год, январь, порог редакции журнала «За рулем» в Селиверстовом переулке. Только что три Hyundai получили Сергей Тараканов (Заволжье, Нижегородская область), Николай Поступкин (Галич, Костромская область) и Юрий Горбунов, выручавший друга – машину выиграл уфимец Рустем Бикбаев, но приболел накануне поездки в Москву.

География распределения призов обширна: от Смоленска до Камчатки, от Калмыкии до Лабытнанги. Машины получали жители Хакасии и Краснодара, Читы и Донецка. По неизвестным причинам компьютер долго и упорно игнорировал петербуржцев. В нынешнем году исправился, выбрав петербурженку Анастасию Амосову.

Иногда автомобиль выигрывал человек, впервые заполнивший анкету, иногда – отправлявший ее десять раз подряд. Тут как повезет.

Один из самых памятных для нас эпизодов: получать Весту прибыла вся семья Веденевых из Павловска Ленинградской области. Угадайте, кто из них заполнил анкету? Разумеется, Ирина.

Площадки, на которых мы проводили церемонии, эпизодически менялись. Первые годы ключи от автомобилей переходили из рук в руки в столичном выставочном комплексе Крокус-Экспо. Hyundai i20 дарили у порога редакции – после небольшого чаепития. А Солярисы – после читательской экскурсии по Дмитровскому автополигону. Когда одним из партнеров Гран-при «За рулем» стала дилерская сеть Техинком, церемония прописалась в одном из ее московских автосалонов.

Финальный штрих Гран-при «За рулем» – вручение подарочных автомобилей читателям. Последние годы мы проводим его в неформальной обстановке дружеского чаепития. Ключи счастливчикам вручает главный редактор Максим Кадаков.

Не стал исключением и нынешний Гран-при «За рулем» 2024 – призовые автомобили Веста SW Кросс, Нива Travel и Гранта вручены победителям розыгрыша.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.