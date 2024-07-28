Гран-при «За рулем»: 57 автомобилей – читателям!
Неизменный заключительный аккорд Гран-при «За рулем»: мы дарим читателям автомобили. Новые, конечно.
Традиция родилась в 2005 году, когда лучшие автомобили российского рынка впервые определили наши читатели, заполнив и прислав по почте около 40 тысяч анкет. Кому из читателей дарить машину – всегда определяет компьютер, с помощью генератора случайных чисел.
С того момента мы подарили уже 57 автомобилей: 26 иномарок и 31 отечественный, марки Лада. Выбор моделей в отдельные годы был привязан к событиям. Например, в 2006 году призами стали три автомобиля, кои сами читатели признали лучшими в малом классе, компакт-классе и среднем классе: Hyundai Getz, Ford Focus и Audi A4.
В год, когда в Санкт-Петербурге начали выпуск модели Solaris, мы подарили три Соляриса. Старт производства Лады Гранты в 2011 году отметили вручением пяти Грант – церемония тогда прошла в Тольятти при участии генерального директора АВТОВАЗа Игоря Комарова.
Гранты мы дарили чаще всего. Но если те, первые, были в обычных комплектациях, то позже читатели стали владельцами Грант в версиях Drive Active и Кросс. А в 2019 году – из ограниченной тремя машинами серии ZR Edition, с памятными табличками в салоне, на порогах и крышке багажника.
Еще более интересно мы оформили две Лады Веста по случаю 90‑летия журнала: с вышивкой «За рулем» на спинках сидений.
В числе подаренных иномарок: пять Renault Logan, четыре Kia Rio, по три Hyundai i20 и Chevrolet Cruze. Гранты и Весты мы эпизодически сдабривали Нивами – трехдверками Legend и пятидверками Travel. В подавляющем большинстве случаев хозяева оставляли призовые автомобили у себя и для себя – и многие пользуются ими до сих пор.
География распределения призов обширна: от Смоленска до Камчатки, от Калмыкии до Лабытнанги. Машины получали жители Хакасии и Краснодара, Читы и Донецка. По неизвестным причинам компьютер долго и упорно игнорировал петербуржцев. В нынешнем году исправился, выбрав петербурженку Анастасию Амосову.
Иногда автомобиль выигрывал человек, впервые заполнивший анкету, иногда – отправлявший ее десять раз подряд. Тут как повезет.
Площадки, на которых мы проводили церемонии, эпизодически менялись. Первые годы ключи от автомобилей переходили из рук в руки в столичном выставочном комплексе Крокус-Экспо. Hyundai i20 дарили у порога редакции – после небольшого чаепития. А Солярисы – после читательской экскурсии по Дмитровскому автополигону. Когда одним из партнеров Гран-при «За рулем» стала дилерская сеть Техинком, церемония прописалась в одном из ее московских автосалонов.
Не стал исключением и нынешний Гран-при «За рулем» 2024 – призовые автомобили Веста SW Кросс, Нива Travel и Гранта вручены победителям розыгрыша.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
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