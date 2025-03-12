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Мы разыграли три автомобиля Лада и другие подарки: ищите себя в списках победителей!
«За рулем» рассказал, кто получит седан Lada...

Мы разыграли три автомобиля Лада и другие подарки: ищите себя в списках победителей!

«За рулем» рассказал, кто получит седан Lada Vesta и универсалы SW и SW Cross

Сегодня, 12 марта 2025 года, среди всех проголосовавших в Гран-при «За рулем» мы разыграли три новеньких автомобиля Лада. Но это еще не всё! Дополнительно три набора ультрасовременной автокосметики получат еще трое участников голосования. Начнем с них.

Подарки от бренда Kerry выиграли:

  • Рожков Олег (Пермский край, город Пермь)
  • Козлов Максим (Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола)
  • Пшеничный Александр (Республика Крым, город Симферополь).

С помощью генератора случайных чисел определены трое счастливчиков, выигравших автомобили.

Победителями 2025 года стали:

  • Масесов Олег (Санкт-Петербург) – выиграл седан Lada Vesta
  • Денисов Алексей (Воронежская область, город Острогожск) – выиграл универсал Lada Vesta SW
  • Максимова Вероника (Бурятия, город Улан-Удэ) – выиграла универсал с «внедорожным характером» Lada Vesta SW Сross.

«За рулем» от души поздравляет победителей, скоро мы с ними свяжемся и расскажем, как забрать автомобили.

Напомним, для участия в розыгрыше подписчику журнала «За рулем» нужно было заполнить анкету.

Розыгрыш автомобилей состоялся 12 марта 2025 года в 13:00. За трансляцией в прямом эфире можно было следить на цифровых платформах «За рулем» – ВКонтакте, Телеграм, YouTube и Rutube.

Те, кто пропустил, могут посмотреть, как проходил розыгрыш, в записи:

А тех, кто в этот раз не выиграл, просим не расстраиваться – новый шанс у вас появится в следующем году. Подписывайтесь и читайте журнал «За рулем»!

  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 — здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 6
12.03.2025 
Фото:«За рулем»
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