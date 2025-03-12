Мы разыграли три автомобиля Лада и другие подарки: ищите себя в списках победителей!
Сегодня, 12 марта 2025 года, среди всех проголосовавших в Гран-при «За рулем» мы разыграли три новеньких автомобиля Лада. Но это еще не всё! Дополнительно три набора ультрасовременной автокосметики получат еще трое участников голосования. Начнем с них.
Подарки от бренда Kerry выиграли:
- Рожков Олег (Пермский край, город Пермь)
- Козлов Максим (Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола)
- Пшеничный Александр (Республика Крым, город Симферополь).
С помощью генератора случайных чисел определены трое счастливчиков, выигравших автомобили.
Победителями 2025 года стали:
- Масесов Олег (Санкт-Петербург) – выиграл седан Lada Vesta
- Денисов Алексей (Воронежская область, город Острогожск) – выиграл универсал Lada Vesta SW
- Максимова Вероника (Бурятия, город Улан-Удэ) – выиграла универсал с «внедорожным характером» Lada Vesta SW Сross.
«За рулем» от души поздравляет победителей, скоро мы с ними свяжемся и расскажем, как забрать автомобили.
Напомним, для участия в розыгрыше подписчику журнала «За рулем» нужно было заполнить анкету.
Розыгрыш автомобилей состоялся 12 марта 2025 года в 13:00. За трансляцией в прямом эфире можно было следить на цифровых платформах «За рулем» – ВКонтакте, Телеграм, YouTube и Rutube.
Те, кто пропустил, могут посмотреть, как проходил розыгрыш, в записи:
А тех, кто в этот раз не выиграл, просим не расстраиваться – новый шанс у вас появится в следующем году. Подписывайтесь и читайте журнал «За рулем»!
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 — здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.