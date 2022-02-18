Новый Nissan Pathfinder: самый первый тест!

Патфайндер 2022 выглядит дорого. И едет отлично. Но главное в том, что легендарный атмосферник V6 теперь сочетается с 9‑ступенчатым гидроавтоматом ZF.

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Когда два года назад главный дизайнер Ниссана американец Альфонсо Альбайса показал мне по секрету весь перспективный модельный ряд, у меня чуть крыша не поехала. Кроссоверы, внедорожники, пикапы, электромобили! Пока еще прототипы — но буквально в двух шагах от конвейера.

Знать и молчать — это очень тяжело. Но теперь — можно! Я выхватил первый прибывший в Москву Pathfinder — белый, с черной крышей, практически «в топе». Времени было в обрез. Вот краткая стенограмма впечатлений.

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Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

А доводчики?

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Альфонсо не обманул: товарный Pathfinder практически не отличается от прототипа. Ну, может в мелких деталях.

Он и тогда в Токио мне глянулся, и сейчас цепляет нехило. Ничего общего с предыдущими машинами. Из знакомых линий — лишь хромированная окантовка решетки радиатора в виде латинской буквы V. Фары — полностью светодиодные на всех версиях.

Сзади — вообще огонь! Размеры принципиально не изменились (длина машины пять метров), но когда смотришь на этот белый «холодильник», кажется, что он еще крупнее.

Сзади новый Pathfinder выглядит мощно — фотография этого не передает. Бутафорских выхлопных патрубков нет (выпуск выведен по правому борту). На двери багажника — новая плоская эмблема, выглядит интересно.

Выглядит Pathfinder настолько круто, что невольно начинаешь предъявлять к нему завышенные требования. Я, например, раскатал губу на автодоводчики дверей. Попробовал. Не-а! Для такой машины это слишком дорогая штука. Бесконтактный доступ заведен лишь на передние двери.

Черная крыша — опция. За 30 тысяч рублей. Прежде двухцветных кузовов не было. Я тут же полез в спецификацию: какие еще цвета доступны для крыши? Нет, только черный. Так дешевле по технологии.

Камера заднего вида почему-то лишена омывателя. Протирал тряпочкой. Есть вторая камера под стеклом задней двери, но она дает лишь потоковое видео (выводится на салонное зеркало), и во дворе толку от нее ноль.

И уж совсем не ожидаешь увидеть на такой машине обычную подпорку капота. Впрочем, главное под капотом другое — правильный мотор.

Атмосфера!

Ходили слухи, что будет двухлитровый турбомотор — и многие загрустили. Но всё обошлось. Классика жанра: легендарный атмосферник V6 3.5 (VQ35) с непосредственным впрыском топлива. Ему лишь модернизировали механизм фазовращателей.

Легендарному атмосфернику VQ35 лишь модернизировали фазовращатели. В сочетании с 9‑ступенчатым автоматом он понравится многим.

На американском рынке он развивает 284 л.с., у нас — 275 сил. А как же налоги? Ниссановцы над этим работают и обещают загнать движок под 249‑сильную планку, но когда это случится — неизвестно. Выходит, что первые покупатели из таких регионов, как Москва или Самара, будут платить около 40 тысяч рублей налога в год, а последующие (после понижения мощности) — около 18 тысяч.

Плохой бензин противопоказан. Лить надо качественный «девяносто пятый».

К черту вариатор!

Сколько раз я объяснял японцам, что для большой и тяжелой машины нужен не вариатор, а гидромеханический автомат! И всякий раз они говорили: вариатор — это широкий силовой диапазон, это дешевле, это надежно.

Про надежность можно спорить. Есть у нас любители потаскать большие прицепы с лодками. После 100 тысяч — ремонт вариатора. Понятно, что без варварских нагрузок вариаторы Jatco довольно живучие. Но я — за классический автомат.

И вот — чудо! На Pathfinder поставили 9‑ступенчатый гидроавтомат ZF. Сочетание с мотором — близкое к идеальному. Японцы обещают 8,1 секунды до сотни. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Снегопады, лед на дороге — не до замеров. Для меня важнее другое: я не пользовался никакими хитрыми режимами, не трогал подрулевые лепестки ручного переключения передач — в режиме Drive всё работает прекрасно.

И во многом благодаря автомату Pathfinder способен тащить прицеп массой 2,7 тонны — это лучший показатель в классе. А система стабилизации умеет бороться с раскачкой прицепа.

Продолжение — на следующей странице.