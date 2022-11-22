Спальное место, лазер в фарах... - чем удивил новый китайский кроссовер

Редкий случай для 2022 года: у нас появляется новый автомобильный бренд. Знакомимся с его первой моделью.

Это стартап

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Марка Skywell — проект гигантского китайского концерна Skyworth. Изначально производил бытовую электронику, потом стал многопрофильным. Автомобильное направление — совсем молодое.

Skywell даже в родном Китае пока не очень-то известен. В линейке всего одна модель — электрический кроссовер ЕТ5, по размерам сравнимый с моделями Skoda Kodiaq и Chery Tiggo 8 Pro.

ET5 появился два с половиной года назад. У него есть клон — кроссовер HT-i в том же кузове и тем же интерьером, но с гибридной силовой установкой. Его тоже планируют привезти в Россию, только чуть позже — в июле 2023 года.





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Помните старые советские машины? На их мягких бесформенных сиденьях с низкими спинками было неудобно в дальней дороге. Зато они формировали комфортное спальное место, раскладываясь вровень с подушкой заднего дивана.

Водительское сиденье ET5 тоже превращается в удобную постель. Но алгоритм тут иной.

На подголовнике есть боковая поддержка. А из-под подушки выдвигается оттоманка. Сиденье одним нажатием клавиши в меню медиасистемы раскладывается в горизонталь.

Круто! Только непонятно, к чему такой комфорт именно водителю. Если много времени проводит за рулем — значит, он наемный. А тогда где аналогичные удобства для VIP-пассажира?

Материалы качественные, сборка аккуратная. Фактически — премиум.

Фары из будущего

В топовой комплектации (их всего две) светодиодные фары получают лазерный дальний свет. Его дальнобойность — до 600 м.

Такой до этого имели только Audi и BMW. На немецких машинах режим включается строго автоматически, чтобы никого не ослепить.

Skywell ET5 предлагает эксклюзивную опцию. Очень интересно будет опробовать ее в действии.

Некитайский дизайн

На кузове ET5 сравнительно немного хрома. Обычно в Китае практикуют иной подход. Да и сам дизайн похож на «вневременной», который долго не устареет.

А вот подход к компоновке салона типично китайский. На втором ряду очень просторно, из-за чего багажник маловат. И третий ряд сидений не предлагается.

Skywell ET5 на 72-киловаттной батарее проезжает до 520 км по испытательному циклу NEDC. Электромотор мощностью 204 л.с. разгоняет машину до сотни за 7,9 с.

Гарантия — до 500 000 км

Не обольщайтесь — все не так сладко и просто.

Частнику дают гарантию 5 лет или 150 000 км на машину и 8 лет или 200 000 км на батарею.

Если электромобиль используется на коммерческой основе (например, в такси), то основная гарантия на машину сокращается до 2 лет или 120 000 км, зато на батарею возрастает до 500 000 км (но не больше 5 лет).

Отдельно прописаны условия гарантии на подвеску (1 год или 60 000 км), систему освещения (3 года или 120 000 км), электромотор с инвертором (8 лет или 150 000 км).

Под капотом делать нечего. Разве что долить жидкость в бачок стеклоомывателя.

Что не так?

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В минусы запишем отсутствие запаски (ее даже класть некуда). Ну и цену: в зависимости от комплектации кроссовер стоит 4,48 и 4,98 млн рублей.

Дорого даже для аналогичной машины от раскрученного бренда. Между тем, Skywell хочет продать у нас в следующем году 3000 машин.

Сбудутся ли эти амбициозные планы? Пребережем предположения до полноценного тест-драйва этого кроссовера.

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