В России началось производство нового Kia Sportage

150-сильный движок сочетается с МКП или автоматом и приводом на одну или две оси, а старший 190-сильный - только с АКП и полным приводом.

Материалы по теме Новый Kia Sportage: в Россию приедет длинная версия

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Это будет первая российская модель бренда, созданная в фирменном стиле Kia «Единство противоположностей».

Платформа — новая N3, и среди даруемых ею плюсов называются лучшие в классе показатели объемов салона и багажника.

Кстати, новый Спортейдж, в зависимости от региона, может быть с короткой или длинной колесной базой, и в России будет второй вариант.

Интерьер ориентирован на водителя, один из наиболее заметных элементов — единый панорамный экран цифровых приборов и мультимедийного центра. В гамме два мотора: бензиновый 2,0-литровый 150-сильный движок сочетается с МКП или автоматом и приводом на одну или две оси, а 2,5-литровый 190-сильный будет идти только с АКП и полным приводом.

Премьеру модели в России Kia обещает устроить во втором квартале 2022 года. К этому сроку раскроют информацию о комплектациях и ценах.

Впрочем, российская цена одной недорогой версии уже названа.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Kia