В России началось производство нового Kia Sportage — журнал За рулем

В России началось производство нового Kia Sportage

150-сильный движок сочетается с МКП или автоматом и приводом на одну или две оси, а старший 190-сильный - только с АКП и полным приводом.

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На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Это будет первая российская модель бренда, созданная в фирменном стиле Kia «Единство противоположностей».

Платформа — новая N3, и среди даруемых ею плюсов называются лучшие в классе показатели объемов салона и багажника.

Кстати, новый Спортейдж, в зависимости от региона, может быть с короткой или длинной колесной базой, и в России будет второй вариант.

В России началось производство нового Kia Sportage

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Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Интерьер ориентирован на водителя, один из наиболее заметных элементов — единый панорамный экран цифровых приборов и мультимедийного центра. В гамме два мотора: бензиновый 2,0-литровый 150-сильный движок сочетается с МКП или автоматом и приводом на одну или две оси, а 2,5-литровый 190-сильный будет идти только с АКП и полным приводом.

Премьеру модели в России Kia обещает устроить во втором квартале 2022 года. К этому сроку раскроют информацию о комплектациях и ценах.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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