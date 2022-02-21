В России началось производство нового Kia Sportage

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Это будет первая российская модель бренда, созданная в фирменном стиле Kia «Единство противоположностей».
Платформа — новая N3, и среди даруемых ею плюсов называются лучшие в классе показатели объемов салона и багажника.
Кстати, новый Спортейдж, в зависимости от региона, может быть с короткой или длинной колесной базой, и в России будет второй вариант.
Интерьер ориентирован на водителя, один из наиболее заметных элементов — единый панорамный экран цифровых приборов и мультимедийного центра. В гамме два мотора: бензиновый 2,0-литровый 150-сильный движок сочетается с МКП или автоматом и приводом на одну или две оси, а 2,5-литровый 190-сильный будет идти только с АКП и полным приводом.
Премьеру модели в России Kia обещает устроить во втором квартале 2022 года. К этому сроку раскроют информацию о комплектациях и ценах.
- Впрочем, российская цена одной недорогой версии уже названа.
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Фото: Kia