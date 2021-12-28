Представлен новый Kia Sportage для России — журнал За рулем

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Представлен новый Kia Sportage для России

Российский офис Kia раскрыл информацию о базовой комплектации кроссовера и ее цене в России.

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Новый Kia Sportage: в Россию приедет длинная версия

Пятая генерация модели будет стоить у нас от 2 329 900 рублей — такова рекомендованная цена на комплектацию Comfort с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем, шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Что еще будет в машине за эти деньги? Заявлены двухзонный климат, мультимедийка с экраном 8" и интеграцией через Apple Carplay / Android Auto, расширенные теплые опции — для России включены подогрев включены подогрев форсунок стеклоомывателя, передних и задних сидений, руля, а также дополнительный электроотопитель салона.

В «Комфорте» у автомобиля будут камера заднего вида, задний парктроник, светодиодные фары, и колесные диски 17". Как уже известно, впервые в истории кроссовер на различных рынках предлагается в двух разных вариантах колесной базы, и в России будет именно длиннобазная версия — между передней и задней осью у нее 2755 мм.

Представлен новый Kia Sportage для России

При этом габаритная длина по сравнению с четвертым поколением выросла на 175 мм — 4660 мм. В интерьере обещается рекордное пространство для пассажиров, ориентированный на водителя дизайн и премиальное качество.

Представлен новый Kia Sportage для России

Продажи машин пятого поколения планируют начать в первой половине 2022 года, и ближе к конкретной дате старта будут названы все комплектации и цены.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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