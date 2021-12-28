Представлен новый Kia Sportage для России

Российский офис Kia раскрыл информацию о базовой комплектации кроссовера и ее цене в России.

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Пятая генерация модели будет стоить у нас от 2 329 900 рублей — такова рекомендованная цена на комплектацию Comfort с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем, шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Что еще будет в машине за эти деньги? Заявлены двухзонный климат, мультимедийка с экраном 8" и интеграцией через Apple Carplay / Android Auto, расширенные теплые опции — для России включены подогрев включены подогрев форсунок стеклоомывателя, передних и задних сидений, руля, а также дополнительный электроотопитель салона.

В «Комфорте» у автомобиля будут камера заднего вида, задний парктроник, светодиодные фары, и колесные диски 17". Как уже известно, впервые в истории кроссовер на различных рынках предлагается в двух разных вариантах колесной базы, и в России будет именно длиннобазная версия — между передней и задней осью у нее 2755 мм.

При этом габаритная длина по сравнению с четвертым поколением выросла на 175 мм — 4660 мм. В интерьере обещается рекордное пространство для пассажиров, ориентированный на водителя дизайн и премиальное качество.

Продажи машин пятого поколения планируют начать в первой половине 2022 года, и ближе к конкретной дате старта будут названы все комплектации и цены.

Появится ли у нас самая простая версия с тканевым салоном и МКП? Пока вопрос открытый.

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Фото: Kia