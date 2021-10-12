Каким будет самый дешевый Kia Sportage — журнал За рулем

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Каким будет самый дешевый Kia Sportage

Автомобиль получит скромный тканевый салон в серых тонах и механическую коробку, но при этом его оснастили большими экранами панели приборов и мультимедийной системы.

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Kia Sportage: премьера укороченной европейской версии

Фотографии самого доступного по цене Kia Sportage пятого поколения были опубликованы на The Korean Car Blog. Это короткобазная версия для Европы, и не факт, что она появится в России. Но важно то, что снимки дают представление, на чем экономит автопроизводитель, проектируя базовую версию кроссовера. То есть базовая версия российского Sportage будет выглядеть примерно так же.

Внешних отличий не так много. Например, нет противотуманных фар, но все имитирующие алюминий вставки на месте, как и передние и задние парктроники. Заметно отличие дефлектора заднего бампера и оформления фонарей в нем.

Каким будет самый дешевый Kia Sportage

На снимках салона видны рычаг механической коробки передач, ткань приятного серого оттенка и вставки под карбон. Экран мультимедийной системы оказался меньше, чем в топовой версии, но все равно остается достаточно большим, чтобы не казаться бюджетным.

Каким будет самый дешевый Kia Sportage

По бокам его расположены физические кнопки, нажимать которые на ходу гораздо удобнее, чем пользоваться виртуальными кнопками на экране. Слева от экрана мультимедиа виден большой монитор цифровой панели приборов.

Каким будет самый дешевый Kia Sportage

Напомним, что европейский Kia Sportage на 10,5 см короче, чем версии для других частей света и стран, включая Россию. Его длина составляет 451,5 см, а колесная база — 268 см (меньше на 7,5 см). При этом для европейцев автомобили стараются оснащать как можно лучше, поэтому в российской версии может не быть, например, передних парктроников.

  • Есть риск того, что в «базе» Kia Sportage получит не мультимедийную систему, а простенькую аудиосистему с монохромным экраном. Вот такую.
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Фото: The Korean Car Blog

Каким будет самый дешевый Kia Sportage

Автомобиль получит скромный тканевый салон в серых тонах и механическую коробку, но при этом его оснастили большими экранами панели приборов и мультимедийной системы.

Каким будет самый дешевый Kia Sportage — фото 1284562Каким будет самый дешевый Kia Sportage — фото 1284561Каким будет самый дешевый Kia Sportage — фото 1284560Каким будет самый дешевый Kia Sportage
Каким будет самый дешевый Kia Sportage

Автомобиль получит скромный тканевый салон в серых тонах и механическую коробку, но при этом его оснастили большими экранами панели приборов и мультимедийной системы.

Каким будет самый дешевый Kia Sportage — фото 1284562Каким будет самый дешевый Kia Sportage — фото 1284560Каким будет самый дешевый Kia Sportage — фото 1284561Каким будет самый дешевый Kia Sportage
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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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