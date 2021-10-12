Каким будет самый дешевый Kia Sportage

Автомобиль получит скромный тканевый салон в серых тонах и механическую коробку, но при этом его оснастили большими экранами панели приборов и мультимедийной системы.

Материалы по теме Kia Sportage: премьера укороченной европейской версии

Фотографии самого доступного по цене Kia Sportage пятого поколения были опубликованы на The Korean Car Blog. Это короткобазная версия для Европы, и не факт, что она появится в России. Но важно то, что снимки дают представление, на чем экономит автопроизводитель, проектируя базовую версию кроссовера. То есть базовая версия российского Sportage будет выглядеть примерно так же.

Внешних отличий не так много. Например, нет противотуманных фар, но все имитирующие алюминий вставки на месте, как и передние и задние парктроники. Заметно отличие дефлектора заднего бампера и оформления фонарей в нем.

На снимках салона видны рычаг механической коробки передач, ткань приятного серого оттенка и вставки под карбон. Экран мультимедийной системы оказался меньше, чем в топовой версии, но все равно остается достаточно большим, чтобы не казаться бюджетным.

По бокам его расположены физические кнопки, нажимать которые на ходу гораздо удобнее, чем пользоваться виртуальными кнопками на экране. Слева от экрана мультимедиа виден большой монитор цифровой панели приборов.

Напомним, что европейский Kia Sportage на 10,5 см короче, чем версии для других частей света и стран, включая Россию. Его длина составляет 451,5 см, а колесная база — 268 см (меньше на 7,5 см). При этом для европейцев автомобили стараются оснащать как можно лучше, поэтому в российской версии может не быть, например, передних парктроников.

Есть риск того, что в «базе» Kia Sportage получит не мультимедийную систему, а простенькую аудиосистему с монохромным экраном. Вот такую.

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Фото: The Korean Car Blog