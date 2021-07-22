Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage — журнал За рулем

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Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage

Вместо изогнутой сенсорной панели - простая мультимедийка или маленький монохромный дисплей.

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На рынке Южной Кореи стартовали продажи нового поколения кроссовера Kia Sportage, и на части опубликованных по этому случаю фирменных фотографий запечатлен интерьер автомобилей в недорогих версиях. Отличия видны невооруженным глазом, и виной тому — длинная изогнутая мультимедийная панель, которую показали в начале июня.

Эта панель состоит из двух экранов диагональю 12,3 дюйма, и, несомненно, она является одним из главных притягательных мест интерьера. Однако такая мультимедийка, как выясняется, будет только у топ-версий модели.

В вариантах попроще дисплей мультимедийного комплекса привычного вида со сравнительно небольшой диагональю (около 8 дюймов), а базовые варианты оснащения и вовсе обойдутся небольшим монохромным дисплеем.

В обеих недорогих версиях появятся физические кнопки и регуляторы, а в начальном варианте (с монохромным дисплеем) сенсорное управление, разумеется, будет исключено полностью. Не станет и ряда сенсорных клавиш климат-контроля, идущих в топ-версии по нижнему «поясу» панели приборов — их также заменят обычные кнопки кондиционера.

Так выглядит показанный в июне интерьер топ-версии нового Sportage
Так выглядит показанный в июне интерьер топ-версии нового Sportage

Конечно, отличия ожидаемо усматриваются и в экстерьере начальных версий: головная оптика у них проще, а в бамперах отсутствуют противотуманки.

  • Отметим, однако, что все показанные фото касаются пока лишь версий, предназначающихся для Южной Кореи. Каким будет российский вариант нового Спортейджа, мы узнаем в первой половине 2022 года, когда автомобиль появится на нашем рынке.

Фото: Kia

Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage

Вместо изогнутой сенсорной панели — простая мультимедийка или маленький монохромный дисплей.

Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage — фото 1264119Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage — фото 1264117Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage — фото 1264116Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage
Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage

Вместо изогнутой сенсорной панели — простая мультимедийка или маленький монохромный дисплей.

Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage — фото 1264119Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage — фото 1264117Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage — фото 1264116Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage
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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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