Новый Kia Sportage: моторы, коробки и другие подробности

Первые кроссоверы будут предлагаться с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем и турбодизелем объемом 2 литра. Затем появятся и гибридные версии.

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Kia Sportage будет представлен в двух вариантах — с длинной и с короткой колесной базой, в зависимости от рынка. На момент старта продаж покупатели смогут выбирать между 1,6-литровым бензиновым двигателем TGDI мощностью 180 л.с. и 2-литровым дизельным мотором мощностью 186 л.с. (307 Нм).

Бензиновый двигатель будет оснащаться 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением или 6-ступенчатой механикой на выбор. Дизель получит 8-ступенчатый автомат с многодисковым гидротрансформатором с демпферным управлением, который, согласно заявлению Kia, делает кроссовер экономичнее. Эта коробка передач также получила новый масляный насос.

В Kia говорят, что автомобиль получит и другие бензиновые и дизельные двигатели, но пока не уточняет, какие именно. Известно, что появятся и гибридные версии кроссовера — как минимум две.

В основе нового Kia Sportage лежит платформа N3, которая должна сделать кроссовер более пригодным для поездок по бездорожью. Машина будет оснащаться совершенно новым режимом Terrain Mode, который автоматически меняет настройки в зависимости от дорожных условий. На бездорожье это снег, грязь и песок, а на дорогах — Комфорт, Эко, Спорт и Смарт. Sportage также оснастили активной подвеской (ECS), которая постоянно следит за жесткостью амортизаторов, меняя их настройки.

Естественно, новинка получила множество систем безопасности. Это система помощи водителю Kia (ADAS), а также система предотвращения лобового столкновения (FCA), система помощи при движении по шоссе (HDA) и интеллектуальный круиз-контроль, связанный с навигатором (NSCC). Также Sportage получил систему автономной парковки Remote Smart Parking Assist, как и другие модели Kia, Hyundai и Genesis.

Sportage будет продаваться с 17-, 18- и 19-дюймовыми дисками, и не обойдется без версии X-Line, с более массивным и прочным бампером, порогами и багажником на крыше. Также будет предлагаться версия GT-Line с яркой отделкой салона.

Новый Kia Sportage появится в продаже в России в начале 2022 года.

Фото: Kia