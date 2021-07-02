Стало известно, когда в Россию привезут новый Kia Sportage

Доберется до нашего рынка и обновленный седан Cerato. Цены на обе модели станут известны ближе к старту продаж.

Материалы по теме Kia EV6: электромобиль с динамикой суперкара (видео)

С июля компания Kia запустила в России и странах СНГ процесс трансформации бренда. У корейской марки теперь иной логотип и девиз Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»).

На российском авторынке первой моделью Kia c другой эмблемой станет рестайлинговый Cerato. Седан появится у дилеров в сентябре текущего года. Набор изменений Kia Cerato уже не является секретом.

Примерит новый шильдик и Sportage пятого поколения, разработанный в рамках концепции дизайна Opposites United («Единение противоположностей»). В нашей стране кроссовер следующей генерации стоит ожидать в первой половине 2022 года. Kia Sportage был представлен в начале июня.

Фото: Kia