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Первый в этом курортном сезоне ретропоезд стартовал из Сочи в Гагру

1 мая первый в курортном сезоне 2024 года ретропоезд стартовал из Сочи в Гагру

Первый в этом летнем сезоне ретропоезд отправился из Сочи в солнечную Гагру, доставив туристов в прошлое с комфортом XXI века.

В этом году состав дополнился еще одним вагоном – обзорным. Расположившись в нем, путешественники смогут насладиться панорамными видами живописных пейзажей Сочи и Абхазии. Не остекленные окна вагона создадут эффект полного погружения в атмосферу природы.

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Топ-7 весенних штрафов: «попадают» даже опытные водители

Еще одной новинкой стала замена традиционных подсолнухов на васильки в качестве украшения столов ресторана. Даже самые мелкие детали дополняют общую концепцию, перенося пассажиров во времена СССР.

Интерьер вагонов остался верен духу прошлого, сохранив гобеленовые картины, советские рекламные плакаты и предметы быта той эпохи. Костюмированный персонал, встречающий пассажиров в стиле 80-х годов, поддерживает атмосферу путешествия во времени.

Бортпроводники проводят экскурсии, а паспортный контроль на границе между Россией и Абхазией осуществляется прямо в вагонах, не нарушая комфорта поездки.

Поезд курсирует до октября, позволяя всем желающим совершить незабываемое путешествие в историю.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
04.05.2024
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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