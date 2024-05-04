Первый в этом курортном сезоне ретропоезд стартовал из Сочи в Гагру

1 мая первый в курортном сезоне 2024 года ретропоезд стартовал из Сочи в Гагру

Первый в этом летнем сезоне ретропоезд отправился из Сочи в солнечную Гагру, доставив туристов в прошлое с комфортом XXI века.

В этом году состав дополнился еще одним вагоном – обзорным. Расположившись в нем, путешественники смогут насладиться панорамными видами живописных пейзажей Сочи и Абхазии. Не остекленные окна вагона создадут эффект полного погружения в атмосферу природы.

Еще одной новинкой стала замена традиционных подсолнухов на васильки в качестве украшения столов ресторана. Даже самые мелкие детали дополняют общую концепцию, перенося пассажиров во времена СССР.

Интерьер вагонов остался верен духу прошлого, сохранив гобеленовые картины, советские рекламные плакаты и предметы быта той эпохи. Костюмированный персонал, встречающий пассажиров в стиле 80-х годов, поддерживает атмосферу путешествия во времени.

Бортпроводники проводят экскурсии, а паспортный контроль на границе между Россией и Абхазией осуществляется прямо в вагонах, не нарушая комфорта поездки.

Поезд курсирует до октября, позволяя всем желающим совершить незабываемое путешествие в историю.

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Источник: РИА Новости