Самый знаменитый автомобиль из кино возродится в обличье электромобиля

Электрокар Lynx Motors DMC-EV станет современным воплощением DeLorean DMC-12

Lynx DMC-EV сохраняет узнаваемый силуэт своего предшественника, но его дизайн полностью обновлен. Кузов выполнен из современных материалов с учетом новейших требований безопасности.

DMC-EV

В салоне царит атмосфера роскоши и футуризма: светодиодная панель приборов, сенсорные интерфейсы – все пронизано духом современности.

DMC-EV

Инженеры Lynx Motors оснастили DMC-EV четырьмя электромоторами Elaphe L1600, что обеспечивает не только внушительную мощность (более 600 л. с.), но и возможность управления вектором тяги. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, а запас хода достигает 400 км.

Lynx Motors планирует выпустить ограниченную серию DMC-EV – всего 100 экземпляров. Цена пока не объявлена, но уже сейчас понятно, что этот электромобиль станет настоящим раритетом для коллекционеров и любителей ретро-футуризма.

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Источник: Carscoops