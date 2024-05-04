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В Россию привезли уникальный мотоцикл, цена которого обсуждается индивидуально

Один из 50 уникальных Brabus 1300 R Masterpiece Edition продается в России

В Москву официальный дилер KTM «Автодом Химки» привез редчайший мотоцикл Brabus 1300 R Masterpiece Edition. Всего было выпущено 50 эксклюзивных экземпляров этой модели, что делает ее самой лимитированной серией мотоциклов Brabus в мире.

Сердцем Brabus 1300 R Masterpiece Edition является мощный двигатель V-Twin объемом 1301 кубический сантиметр. Он развивает впечатляющие 180 л. с. и 140 Нм крутящего момента.

Brabus 1300 R Masterpiece Edition
Brabus 1300 R Masterpiece Edition
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Мотоцикл оснащен коваными дисками с культовым 10-спицевым дизайном, дополненными эксклюзивной отделкой Gold Platinum. Передовая система управления тягой, функция отслеживания подъема переднего колеса и выбор режима езды обеспечивают превосходный контроль и управляемость.

Впервые в этой ограниченной серии мотоциклов используется полностью новый пакет из углеводородного волокна. Он включает в себя накладки на пассажирское сиденье, приборную панель и консольный маятник.

Brabus 1300 R Masterpiece Edition
Brabus 1300 R Masterpiece Edition

Официальный дилер «Автодом Химки» предлагает комплексное обслуживание мотоцикла Brabus 1300 R Masterpiece Edition. Гарантия на транспортное средство составляет 2 года без ограничения пробега. Сервисные работы могут быть выполнены в любом авторизованном сервисном центре KTM.

Интересной особенностью является то, что стоимость мотоцикла обсуждается в индивидуальном порядке при посещении автосалона.

Источник: КТМ Автодом

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За РулемЛежнин Роман
Фото:vk.com / avtodom_company
04.05.2024
Фото:vk.com / avtodom_company
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