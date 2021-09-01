Kia Sportage: премьера укороченной европейской версии

Впервые за 28-летнюю историю марки в новом поколении модели предложили отдельную версию для европейских рынков.

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Новый кроссовер разработан специально для Европы, и хотя в целом выглядит как глобальная модель, представленная в начале июля, он на 133 мм короче.

Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1645 мм (пропорции глобальной версии: 4660х1865х1660 мм). Несмотря на укороченную колесную базу 2680 мм (глобальная версия — 2755 мм), компоновка салона обеспечивает достаточный запас пространства. По габаритам он сопоставим с VW Tiguan.

На втором ряду запас пространства в области ног составляет 996 мм (глобальная версия — 1050 мм), а в области головы — 998 мм (1000 мм). Емкость багажника — 591 л, что лишь на 46 л меньше, чем у «глобальной» модели. При полностью сложенном заднем сиденье объем багажного отсека — 1780 л.

В салоне ​​12,3-дюймовая цифровая приборная панель с жидкокристаллическим дисплеем на тонкопленочных транзисторах для четкой графики. Карты на экране содержат самую свежую информацию, благодаря беспроводным обновлениям, которые будут поддерживать всю информационно-развлекательную систему в актуальном состоянии.

Среди предлагаемых Kia силовых установок есть подключаемый гибрид, классический гибрид, умеренный гибрид и дизель.

Sportage PHEV с возможностью подзарядки от внешнего источника оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом 1.6 T-GDI. 180-сильный двигатель работает в паре с тяговым электромотором мощностью 66,9 кВт. В состав силовой установки входит батарея литий-ионных аккумуляторов, с запасом энергии 13,8 кВт.ч. Общая мощность силовой установки составляет 265 л. с.

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Таким же 180-сильным бензиновым двигателем 1.6 T-GDI оснащается и версия с силовой установкой по схеме «классического» гибрида Sportage HEV. Здесь в паре с бензиновым двигателем работает 44,2-киловаттный тяговый электромотор, а запас энергии обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея на 1,49 кВт.ч. Суммарная мощность Sportage HEV составляет 230 л. с.

Двигатель 1.6 T-GDI также доступен и в составе силовой установки, работающей по схеме «мягкого гибрида» (MHEV). В зависимости от конкретной версии она может иметь варианты мощности 150 или 180 л.с.

Есть в линейке Sportage и экономичный 1,6-литровый дизельный мотор, доступный в двух вариантах настроек, с мощностью 115 или 136 л. с.

Наряду с разнообразием двигателей Kia в новом Sportage также предлагает ряд режимов движения: помимо Comfort, Eco и Sport теперь есть и новый режим Terrain, разработанный для езды по снегу, грязи и песку.

«Живой» Kia Sportage (в том числе и в спецификации PHEV) покажут на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене с 7 по 12 сентября.

Новый Kia Sportage появится в продаже в России в начале 2022 года.

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Фото: Kia