Минивэн Evolute i-Van не доехал до потребителя

Эта модель пока не будет выпускаться на «Моторинвесте».

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Производитель электрокаров «Моторинвест», строящий под брендом Evolute локализованные китайские электромобили, сократит модельный ряд с четырех до трех моделей. Сообщается, что временно не будет производиться минивэн Evolute i-Van.

Сейчас автозавод активно продает две модели — седан i-Pro и кроссовер i-Joy. Кросс-купе i-Jet должен появиться на авторынке в ближайшее время. Когда состоится запуск производства минивэна, пока не известно. Предполагается, что задержка связана с производственными проблемами.

Evolute i-Van — это клонированная копия китайской модели Dongfeng LingZhi EV, конструкция которой уходит корнями в рамные и рессорные микроавтобусы Mitsubishi 90-х годов прошлого века.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: «За рулем»