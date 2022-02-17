Новый Lexus LX: тест «Крузака на максималках»

Lexus LX 2022 существенно дороже, чем родственный Toyota Land Cruiser 300. А насколько круче?

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Кто додумался поставить 22‑дюймовые «лапти» на Lexus LX? Я понимаю, что он проведет всю жизнь на асфальте. Почти всю жизнь. Но я‑то выбрался на горные тропы Грузии: на этих направлениях уместнее были бы стандартные 20‑дюймовые колеса. Остаться в чистом поле с пробитым колесом совсем не хочется.

Но делать нечего — надо ехать. Интересно же понять, чем новый LX (минимум 8,5 млн рублей по официальному прайс-листу) отличается от «трехсотого» Крузака за 6–8 млн рублей.

Джип персоны VIP

Сначала я примерил на себя роль пассажира. Бензиновый LX600 в четырехместном исполнении VIP с разделенными задними сиденьями — это круто. Подобные версии есть и у Кадиллака с Рейнджем. Правда, в отличие от последнего, колесная база у Лексуса одна, и на комфорте это сказывается. Мне с ростом 174 см было хорошо, но высокий человек упрется ногами в спинку переднего кресла и будет подпирать головой потолок. Того ли ждут покупатели подобных машин?

У VIP-версии сзади два отдельных кресла. Блок на центральном подлокотнике позволяет управлять настройками климат-контроля, сиденьями (в том числе и переднего пассажира), обогревом или вентиляцией.

Мощный двигатель урчит где-то впереди, от внешнего мира отделяют шторки на окнах задних дверей и багажника. Однако колеса слышно больше, чем хотелось бы.

Но хватит играть в богачей — пора на водительское сиденье. В том, что LX600 мощностью 415 л.с. набирает первые 100 км/ч быстрее семи секунд, сомнений нет. Главное — не задумываться о расходе топлива и транспортном налоге.

Дизельный LX500d не такой задорный, но и ему грех жаловаться на тягу. И расход топлива уже не шокирует. Двенадцать литров на сотню — это не двадцать!

Техника такая же, как у Land Cruiser 300?

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Двигатели V6 — те же, что у Тойоты: бензиновые и дизельные. И оба мотора вышли далеко за пределы «налоговой» мощности. Дизель с двойным наддувом выдает 299 л.с. и внушительные 700 Н·м момента. Крутящий момент бензинового двигателя V35A-FTS чуть меньше (650 Н·м), зато мощности за глаза — 415 л.с.!

По «железу» десятиступенчатый автомат Direct Shift фирмы Aisin не отличается от того, что ставится на Крузак.

Передаточные отношения те же, включая сверхкороткую первую ступень (5,0). А вот калибровки блока управления свои. Правда, пока не переключишься в спортрежим, этого не понять.

Говорят, что настройки двигателей и калибровки автомата отличаются от родственной «трехсотки». Но если разница и есть, то поймать без прямого сравнения двух машин практически невозможно.

Концептуально со сменой поколения Lexus LX не изменился. Большой рамный внедорожник с передней независимой подвеской на поперечных рычагах и жестким мостом сзади. Отличия новой платформы GA-F в нюансах. Рама сужается в районе задней оси. Это позволило разместить амортизаторы за пределами лонжеронов. Крены стали заметно меньше — как на безрамных внедорожниках.

Обувь не по ситуации

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Низкопрофильные шины я все-таки не угробил, а удовольствие от шасси получил. Электрогидравлическая подвеска с регулировкой клиренса даже на таких катках умудряется быть мягкой. Раскачка не мешает — подвеску не замкнуть, скорее колеса от земли оторвутся.

Поражают и непривычно маленькие крены для рамного внедорожника. Не знай я о рамной конструкции — подумал бы, что еду на машине с несущим кузовом.

У Лексуса не электрогидравлический усилитель руля, как у Тойоты, а полностью электрический. Причем с двумя электромоторами! Один, как у «трехсотки», стоит на рулевом валу и отвечает за ассистенты движения. Второй, тот, что непосредственно поворачивает колеса, стоит уже на редукторе.

Отличия от интерьера «трехсотки» не только в дизайне, но и в качестве материалов. Кожа дороже, а прострочка тут настоящая. Верхний дисплей диагональю 12 дюймов — медиасистемы. На нижний выводится внедорожная графика и меню климат-контроля.

Вспомогательные приборы по-прежнему аналоговые (есть даже вольтметр), а вот центральная часть «приборки» — цифровая. Система помощи на бездорожье Multi-Terrain Select активируется клавишей на центральной консоли.

Выбрать один из внедорожных режимов можно регулятором слева. А правый отвечает за раздаточную коробку. Центральный дифференциал повышенного трения с возможностью блокировки — уже в базовой версии. У самых дорогих комплектаций (за исключением версии VIP) принудительные блокировки обоих межколесных дифференциалов.

Именно в управляемости главное различие между братьями. В схожих условиях «трехсоткой» управляешь скорее глазами и ощущениями. А вот на Лексусе я буквально чувствую руками, что происходит с управляемыми колесами, — обратная связь на руле вполне искренняя.

Большие колеса и красивые бамперы вовсе не означают, что Lexus — это фифа, боящаяся запачкать ноги. В верхнем положении подвески клиренс увеличивается с минимальных 20 до серьезных 30 см. А с полуметровыми ходами подвески колесо до последнего цепляется за грунт. Лишь на самых лютых перегибах я понимал, что оно повисает в воздухе. Подобной артикуляцией могут похвастаться разве что Jeep Wrangler или Land Rover Defender.

Lexus LX

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Разнообразие внедорожных режимов системы MTS (Multi-Terrain Select) легко поспорит с электроникой Terrain Response на Ленд Роверах. Но, как и в случае с «британцами», шикарные внедорожные таланты нужны для того, чтобы тешить самолюбие. Вряд ли кто-то попрется на своем жемчужном Лексусе в грязное месиво или будет часто использовать понижающую передачу — хотя она есть и приносит немалую пользу.

Такие разные близнецы

Никогда дистанция между братьями Land Cruiser и Lexus LX не была такой большой. Понятно, что различен и ценник. Старт продаж роскошного Лексуса LX объявили 1 февраля вместе с ценами: от 8 598 000 рублей за начальную комплектацию Executive с дизелем (LX500d) и от 8 635 000 рублей за бензиновый LX600.

Официальные цены — лишь для галочки, а дальше в бой идут дилеры. За Land Cruiser 300 (от 5 613 000 рублей) дилеры выкатывают безумные двенадцать миллионов рублей. За Lexus LX будут требовать двадцать?

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

LEXUS LX500d LX600 Длина / ширина / высота / база 5100 / 1990 / 1895 / 2850 мм Снаряженная / полная масса 2700 / 3280 кг 2680 / 3280 кг Максимальная скорость 210 км/ч 210 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 80 л АИ-95 / 110 л ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый Конфигурация / число клапанов V6, 24 клапана V6, 24 клапана Рабочий объем 3446 см³ 3445 см³ Мощность 220 кВт / 299 л.с. при 3600–4200 об/мин 305 кВт / 415 л.с. при 5200 об/мин Крутящий момент 700 Н·м при 1600–2600 об/мин 650 Н·м при 2000–3600 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный привод полный привод Коробка передач А10 А10

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

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Фото: Lexus