Новый Lexus LX: тест «Крузака на максималках»

Кто додумался поставить 22‑дюймовые «лапти» на Lexus LX? Я понимаю, что он проведет всю жизнь на асфальте. Почти всю жизнь. Но я‑то выбрался на горные тропы Грузии: на этих направлениях уместнее были бы стандартные 20‑дюймовые колеса. Остаться в чистом поле с пробитым колесом совсем не хочется.
Но делать нечего — надо ехать. Интересно же понять, чем новый LX (минимум 8,5 млн рублей по официальному прайс-листу) отличается от «трехсотого» Крузака за 6–8 млн рублей.
Джип персоны VIP
Сначала я примерил на себя роль пассажира. Бензиновый LX600 в четырехместном исполнении VIP с разделенными задними сиденьями — это круто. Подобные версии есть и у Кадиллака с Рейнджем. Правда, в отличие от последнего, колесная база у Лексуса одна, и на комфорте это сказывается. Мне с ростом 174 см было хорошо, но высокий человек упрется ногами в спинку переднего кресла и будет подпирать головой потолок. Того ли ждут покупатели подобных машин?
Мощный двигатель урчит где-то впереди, от внешнего мира отделяют шторки на окнах задних дверей и багажника. Однако колеса слышно больше, чем хотелось бы.
Но хватит играть в богачей — пора на водительское сиденье. В том, что LX600 мощностью 415 л.с. набирает первые 100 км/ч быстрее семи секунд, сомнений нет. Главное — не задумываться о расходе топлива и транспортном налоге.
Дизельный LX500d не такой задорный, но и ему грех жаловаться на тягу. И расход топлива уже не шокирует. Двенадцать литров на сотню — это не двадцать!
Техника такая же, как у Land Cruiser 300?
Двигатели V6 — те же, что у Тойоты: бензиновые и дизельные. И оба мотора вышли далеко за пределы «налоговой» мощности. Дизель с двойным наддувом выдает 299 л.с. и внушительные 700 Н·м момента. Крутящий момент бензинового двигателя V35A-FTS чуть меньше (650 Н·м), зато мощности за глаза — 415 л.с.!
По «железу» десятиступенчатый автомат Direct Shift фирмы Aisin не отличается от того, что ставится на Крузак.
Передаточные отношения те же, включая сверхкороткую первую ступень (5,0). А вот калибровки блока управления свои. Правда, пока не переключишься в спортрежим, этого не понять.
Говорят, что настройки двигателей и калибровки автомата отличаются от родственной «трехсотки». Но если разница и есть, то поймать без прямого сравнения двух машин практически невозможно.
Обувь не по ситуации
Низкопрофильные шины я все-таки не угробил, а удовольствие от шасси получил. Электрогидравлическая подвеска с регулировкой клиренса даже на таких катках умудряется быть мягкой. Раскачка не мешает — подвеску не замкнуть, скорее колеса от земли оторвутся.
Поражают и непривычно маленькие крены для рамного внедорожника. Не знай я о рамной конструкции — подумал бы, что еду на машине с несущим кузовом.
У Лексуса не электрогидравлический усилитель руля, как у Тойоты, а полностью электрический. Причем с двумя электромоторами! Один, как у «трехсотки», стоит на рулевом валу и отвечает за ассистенты движения. Второй, тот, что непосредственно поворачивает колеса, стоит уже на редукторе.
Выбрать один из внедорожных режимов можно регулятором слева. А правый отвечает за раздаточную коробку. Центральный дифференциал повышенного трения с возможностью блокировки — уже в базовой версии. У самых дорогих комплектаций (за исключением версии VIP) принудительные блокировки обоих межколесных дифференциалов.
Именно в управляемости главное различие между братьями. В схожих условиях «трехсоткой» управляешь скорее глазами и ощущениями. А вот на Лексусе я буквально чувствую руками, что происходит с управляемыми колесами, — обратная связь на руле вполне искренняя.
Большие колеса и красивые бамперы вовсе не означают, что Lexus — это фифа, боящаяся запачкать ноги. В верхнем положении подвески клиренс увеличивается с минимальных 20 до серьезных 30 см. А с полуметровыми ходами подвески колесо до последнего цепляется за грунт. Лишь на самых лютых перегибах я понимал, что оно повисает в воздухе. Подобной артикуляцией могут похвастаться разве что Jeep Wrangler или Land Rover Defender.
Разнообразие внедорожных режимов системы MTS (Multi-Terrain Select) легко поспорит с электроникой Terrain Response на Ленд Роверах. Но, как и в случае с «британцами», шикарные внедорожные таланты нужны для того, чтобы тешить самолюбие. Вряд ли кто-то попрется на своем жемчужном Лексусе в грязное месиво или будет часто использовать понижающую передачу — хотя она есть и приносит немалую пользу.
Такие разные близнецы
Никогда дистанция между братьями Land Cruiser и Lexus LX не была такой большой. Понятно, что различен и ценник. Старт продаж роскошного Лексуса LX объявили 1 февраля вместе с ценами: от 8 598 000 рублей за начальную комплектацию Executive с дизелем (LX500d) и от 8 635 000 рублей за бензиновый LX600.
Официальные цены — лишь для галочки, а дальше в бой идут дилеры. За Land Cruiser 300 (от 5 613 000 рублей) дилеры выкатывают безумные двенадцать миллионов рублей. За Lexus LX будут требовать двадцать?
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
LEXUS
|
LX500d
|
LX600
|
Длина / ширина / высота / база
|
5100 / 1990 / 1895 / 2850 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
2700 / 3280 кг
|
2680 / 3280 кг
|
Максимальная скорость
|
210 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 80 л
|
АИ-95 / 110 л
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
бензиновый
|
Конфигурация / число клапанов
|
V6, 24 клапана
|
V6, 24 клапана
|
Рабочий объем
|
3446 см³
|
3445 см³
|
Мощность
|
220 кВт / 299 л.с. при 3600–4200 об/мин
|
305 кВт / 415 л.с. при 5200 об/мин
|
Крутящий момент
|
700 Н·м при 1600–2600 об/мин
|
650 Н·м при 2000–3600 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный привод
|
полный привод
|
Коробка передач
|
А10
|
А10
- Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.
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