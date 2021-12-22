Новый Range Rover: такой консерватизм вам понравится!

Range Rover в пятом поколении начинает жизнь с чистого листа. Смотрим, какие фамильные ценности усилены, а какие - утрачены.

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От прежней машины с кодом L405 новая с индексом L460 унаследовала разве что пару моторов. Кузов подрос на 5 см, база — на 7,5 см, а главное — в полу появилось место для аккумуляторов электрической версии. Такая в России тоже будет, но года через три. А к весне ждем два дизеля на 249 и 350 л. с. плюс бензиновый V8 (530 л.с.).

Ушедший Range Rover оценивался минимум в 7,5 млн рублей и уходил далеко за 15 млн. Глядя на сорвавшиеся цены, подорожание ожидаем не менее, чем на 10% — и это только по официальному прайсу.

Дизели — известные рядные «шестерки» Ingenium, а вот топовый бензиновый мотор V8 4.4 — не что иное, как битурбоагрегат BMW N63. Ради внедорожного использования у него усилен блок и сделан более глубокий масляный картер, но в целом «железо» — баварское. Масляный щуп есть. История британского компрессного мотора V8 5.0 завершается. Автоматы ZF, на удивление, сохранили «всего» восемь передач.

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Базовый дорожный просвет — 219 мм. Логика изменения клиренса прежняя: машина «приседает» на высоких скоростях и может быть приподнята «пневмой» на бездорожье — сначала вручную, а потом с помощью особого алгоритма, если автомобиль застрял, вплоть до 354 мм. Внедорожные режимы электронного ассистента Terrain Response 2 стали более «характерными». Воздух на впуск забирается из капота: предельная глубина брода — до 900 мм!

Логика изменения клиренса прежняя: машина «приседает» на высоких скоростях и может быть приподнята «пневмой» на бездорожье — сначала вручную, а потом с помощью особого алгоритма, если автомобиль застрял, вплоть до 354 мм. Внедорожные режимы электронного ассистента Terrain Response 2 стали более «характерными». Воздух на впуск забирается из капота: предельная глубина брода — до 900 мм! Самая заметная потеря — дифференциальный полный привод: передок теперь подключается муфтой. Но алгоритм её работы обещают продвинутый — например, она «поджимается» при троганье с места при температуре воздуха ниже +3 ˚С. Чисто задний привод остается разве что на хороших дорогах на скоростях от 35 до 160 км/ч — ради снижения расхода топлива.

Адаптивный светодиодный свет вышел на новый уровень: распределением потока заведуют 1,2 млн микрозеркал. Остальные фонари тоже не просто светодиодные, а выполненные по особой технологии с преломлением света. Всего при создании машины получили 125 новых патентов.

Руль достаточно большой, не толстый и без вычурностей вроде приливов и срезов. Такой консерватизм нам нравится!

Обтекаемость заявляют как рекордную для сегмента: Сх=0,30. Днище убрано в щитки — правда, силовой там только под двигателем. Боковые стекла стоят заподлицо. Аэродинамические заслонки заведуют даже подачей воздуха к передним тормозам — без необходимости они закрыты, чтобы не создавать сопротивления воздуху.

Днище убрано в щитки — правда, силовой там только под двигателем. Боковые стекла стоят заподлицо. Аэродинамические заслонки заведуют даже подачей воздуха к передним тормозам — без необходимости они закрыты, чтобы не создавать сопротивления воздуху. На борту — более 70 электронных блоков. Есть возможность обновления софта «по воздуху» без визита к дилеру. Оба плавника на крыше функциональны: всему этому хозяйству требуется слишком много антенн! В левом есть и камера, передающая изображение на салонное зеркало. А нижняя камера заднего вида — с омывателем.

Материалы не обсуждаются: роскошны! Славно, что вместо кожи можно выбрать ткань. Аристократичный, консервативный дизайн соседствует с почти полным отсутствием кнопок: даже поясничный подпор мягких, но рельефных кресел надо регулировать через меню. У выгнутого дисплея весьма чувствительная виброотдача. Но уводить взгляд с дороги всё равно придется, потому что на ощупь ничего не найти. И блок климат-контроля, увы, сенсорный — четырехзонный, с функцией ­«борьбы с вирусами».

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Колеса выросли в наружном диаметре примерно на 4 см, наибольший диаметр дисков — 23 дюйма. Передняя двухрычажка и задняя пятирычажка готовы к увеличенной нагрузке. Однокамерные пневмобаллоны — рекордного объема. Подруливание задними колесами на угол более чем 7 градусов поможет при маневрах на малой скорости. Стабилизаторы поперечной устойчивости — с электромеханическим контролем и питанием от 48‑вольтовой сети. Для них, как и для коррекции жесткости амортизаторов, используются данные от системы навигации и радаров.

примерно на 4 см, наибольший диаметр дисков — 23 дюйма. Передняя двухрычажка и задняя пятирычажка готовы к увеличенной нагрузке. Однокамерные пневмобаллоны — рекордного объема. Подруливание задними колесами на угол более чем 7 градусов поможет при маневрах на малой скорости. Стабилизаторы поперечной устойчивости — с электромеханическим контролем и питанием от 48‑вольтовой сети. Для них, как и для коррекции жесткости амортизаторов, используются данные от системы навигации и радаров. Уникален полноценный электропривод дверей, который управляется кнопками на их торцах и на потолке. В боковинах — датчики типа парковочных, чтобы не «засадить» соседнюю машину, например. Водитель, сев за руль, может закрыть свою дверь нажатием на тормоз.

Фирменная фишка — двухстворчатая дверь багажника — на месте. Электропривод имеют и обе створки, и прочная полка. Нижняя створка — отличная банкетка для пикника: в ней даже подстаканники есть, а выдерживает она до 300 кг. Сидя на ней, можно опереться спиной на выдвигающуюся из пола панель.

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Фото: Jaguar Land Rover