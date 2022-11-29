Geely Tugella: ты только посмотри!

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Она ярко выглядела в потоке и до массового исхода европейских марок. А уж теперь - тем более. Изучили внимательно обновленную Тугеллу.

Экстерьер

Внешние отличия обновленного Geely Tugellа от дорестайлингового сводятся к, казалось бы, недлинному списку. Но начинаем перечислять…

Дизайнеры отказались от концентрических кругов (вернее, говоря, подобия волн), расходящихся от эмблемы на решетке радиатора, и поместили туда более традиционные крупные ячейки. У лица теперь более строгое выражение.

Вместо горизонтальных ребер на боковых частях переднего бампера сделали вертикальные и убрали заглушки непредусмотренных противотуманных фар — за них дизайнерам «Тугеллы» прилетало часто.Палитра цветов кузова включает четыре варианта: черный, серый, белый и серо-голубой «металлики». В топовой комплектации Flagship Sport (как у нас на тесте) кузов дополнен черными «акцентами». Это черная крыша и рейлинги, черные корпуса зеркал заднего вида, рамки боковых стекол и небольшой черный спойлер на двери багажника, а также 20-дюймовые колесные диски черного цвета.

Сзади опознать рестайлинговую машину проще всего по сдвоенным патрубкам выхлопной системы вместо больших одинарных.

У 19-дюймовых колесных дисков в начальной комплектации Luxury изменили дизайн. На Flagship и Flagship Sport стоят 20-дюймовые колеса. Диски могут быть серебристыми или черными в зависимости от комплектации.

…и понимаем, что не такой уж короткий список получился.

Интерьер

Здесь много назревавших доделок — в том числе и «по просьбам телезрителей».

Даже не дожидаясь официального обновления, уже год назад ветровое стекло получило электрообогрев по всей площади. Раньше подогревалась только зона покоя дворников: покупатели поругивались, компания прислушивалась.

Спереди добавили еще один USB-порт типа A, чтобы водитель и передний пассажир не поругались из-за очереди на зарядку смартфонов. А еще это сделано потому, что мультимедийная система способна воспроизводить экран смартфона на своем большом дисплее (с диагональю 12,3 дюйма), но для этого требуется проводное подключение.

У мультимедийной системы немного изменили графику. А вместо реальной кнопки, отвечавшей за включение кругового обзора (она стояла рядом с селектором коробки передач) сделали виртуальную — на дисплее мультимедийки.

На консоли перед задними пассажирами один из портов теперь — типа С.

Потолок в комплектациях Flagship и Flagship Sport сделали черным (тканевым). В Geely считают, что это придает спортивности и премиальности интерьеру.

Существенная доработка — появление премиальной аудиосистемы с 12 динамиками Bose и усилителем мощности в заднем крыле автомобиля. Сабвуфер стоит в нише запасного колеса, в диске «запаски». Раньше динамиков даже в топовой комплектации было восемь, и на «Тугеллу» бурчали за «плоский», неинтересный звук, который тем более заметен при том, что автомобиль сам по себе тихий. Теперь аудиосистема отличная, но ей мы посвятим отдельный материал.

И важнейшее новшество — появление проекционного дисплея (стоит на торпедо перед водителем). Яркость и высота проекции регулируются и автоматически, и принудительно — через центральное меню. Проектор дублирует текущую скорость и знаки ограничения скорости (в автомобиле есть система распознавания), визуализацию системы интеллектуального круиз-контроля, показания других электронных вспомогательных систем, предупредительные надписи и прочее.

На ходу

Выглядит и звучит «Тугелла» лучше, чем раньше. А едет — по-прежнему круто.

В подвеске (спереди — McPherson, cзади — многорычажка) сочетается комфорт с удивительной энергоемкостью. Автомобиль позволяет ездить быстро и приятно даже на 20-дюймовых колесах с низкопрофильными шинами.

Электроусилитель руля марки ThyssenKrupp с переменным действием наполняет руль приятной тяжестью с ростом скорости и делает его легким на маленькой скорости, так что на «Тугелле» одинаково приятно и мчаться по шоссе, и парковаться.

На месте остались и пятирежимный селектор электронного управления режимами движения («экономичный», «комфортный», «спортивный», «снег» и «глубокий снег»), и электронно-управляемая муфта Haldex пятого поколения марки Borg&Warner. Tugella может, конечно, удивить на бездорожье, но это не ее профиль.

Главные козыри в другом!

С разгоном до 100 км/ч за 6,9 секунды купе-кроссовер является одним из самых быстрых на российском рынке.

Все благодаря двухлитровому турбодвигателю, развивающему 238 л.с. и 350 Нм от 1800 до 4000 оборотов в минуту. Двигатель такой же, как на машинах понятно какой шведской марки (ею тоже владеет компания Geely). Он три года подряд входил в десятку лучших двигателей мира, и Geely утверждает, что тот спокойно выхаживает 350 тысяч километров.

С ним в паре работает автоматическая 8-ступенчатая коробка передач марки Aisin — не только надежнейшая, но и быстрая (скорость смены передач — 0,9 секунды), а также экономичная. Высшая, восьмая передача в экономичном режиме включается с 80 км/ч. По данным Geely, расход топлива у Tugella в смешанном цикле составляет 8,1 литра Аи-95 на 100 км пути. На самом деле будет в диапазоне 10–11 литров, так как вы непременно станете придавливать педаль. Желание понятное даже в переполненной радарами и камерами Москве. Ездить на «Тугелле» быстро — легко и приятно.

Комплектации и цены

У модели в России сейчас три комплектации — Luxury, Flagship и Flagship Sport. В максимальной комплектации машина cтоит 4 299 000 руб. Зато в начальной подешевела на 100 тысяч — до 3 999 990 рублей. А выглядит такая версия почти так же, как самая дорогая — хорошо. Ездит — точно так же, просто отлично.

Кроме того, Geely Tugella можно приобрести и по специальной цене, от 2 649 990 рублей. Как это сделать, лучше узнать у официальных дилеров марки. Их в России уже больше сотни.

Geely Tugella к нам везут из КНР, а вот остальные модели (Atlas Pro, Coolray) приходят в Россию и из Китая, и из РБ, с предприятия «БелДжи».Качество хорошее в любом случае.. Ну и пять лет гарантии — вещь прекрасная. А еще лучше — желание компании развивать здесь бизнес и не уходить, что бы там во внешнем мире ни происходило.

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Фото: Гущин Алексей, Geelly.