7 новых моделей, которые вернут покупателей в автосалоны

Все новинки — из Китая. В основном это популярные у нас кроссоверы. Но есть и неожиданные премьеры.

Кризис ударил по всем автопроизводителям. В прежнем режиме остались работать только китайские компании. Но и они взяли паузу на осмысление ситуации.

И вот после трех месяцев ожидания началась движуха: в ближайшее время производители из Поднебесной привезут в Россию кучу интересных машин.

Changan CS55 Plus

Changan CS55 Plus

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Перед нами — новая модель, а не рестайлинговая версия нынешнего CS55. Габариты остались прежними, но дизайн стал «злее»: узкие, словно прищуренные, фары и массивная радиаторная решетка вкупе с огромными для машины такого класса 19-дюймовыми колесами, придают внешности автомобиля нотку агрессивности.

Чего не скажешь о конструкции. Трансмиссии 4х4 нет — привод исключительно передний. Турбомотор 1.5 выдает 181 л.с. и способен переваривать бензин АИ-92.

Вместо классического гидромеханического автомата используется семиступенчатый робот с «мокрыми» сцеплениями.

Конкурировать CS55 Plus будет с такими кроссоверами, как Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro.

Geely Monjaro

Geely Monjaro

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Компания Geely считает наш рынок важным, поэтому проводит предварительные испытания своих новинок на российских дорогах. Вслед за Кулреем сибирские морозы познал и грядущий флагман марки — Monjaro. Минувшей зимой его не раз видели в Сургуте.

Базисом служит платформа CMA (Compact Modular Architecture), уже известная нам по купе-кроссоверу Tugella. Однако Monjaro чуть крупнее: длина кузова составляет 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм. Примерно такой же форм-фактор у кроссоверов Skoda Kodiaq и Kia Sorento. Но, в отличие от них, салон Geely строго пятиместный: третьего ряда нет. Главная интерьерная фишка — широченный экран медиасистемы, простирающийся от рулевой колонки до правой двери. Monjaro станет первым автомобилем на нашем рынке с подобным решением.

Силовым агрегатом служит бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 238 сил, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гибридной версии пока не ожидается.

Продолжение — на следующей странице.