Призы Гран-при «За рулем» 2023





Нужно заполнить анкету для голосования. Там же вы сможете внести персональные данные, чтобы мы смогли допустить вас к участию в розыгрыше. Призов по обыкновению три: новенькие Лады: одна Гранта и две Нивы Тревел.

Как долго продлится голосование?





Голосование продлится с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Когда состоится розыгрыш?





Розыгрыш внедорожников состоится 15 марта 2023 г.







