Призы Гран-при «За рулем» 2023

Материалы по темеНоминанты Гран-при «За рулем» 2023
Как принять участие в розыгрыше автомобилей?
Нужно заполнить анкету для голосования. Там же вы сможете внести персональные данные, чтобы мы смогли допустить вас к участию в розыгрыше. Призов по обыкновению три: новенькие Лады: одна Гранта и две Нивы Тревел.
Материалы по теме10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт
Как долго продлится голосование?
Голосование продлится с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Когда состоится розыгрыш?
Розыгрыш внедорожников состоится 15 марта 2023 г.
Материалы по темеМы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!
3 Лады для читателей «За рулем»
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2023 — здесь.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.