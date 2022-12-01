Призы Гран-при «За рулем» 2023 — журнал За рулем

Призы Гран-при «За рулем» 2023

Главная особенность самой престижной в России автомобильной премии остается неизменной: выбирают наиболее красивые, технически совершенные и практичные машины читатели «За рулем», то есть сами потребители — вы. А мы, в свою очередь, традиционно разыгрываем среди читателей... автомобили!

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2023

Как принять участие в розыгрыше автомобилей?


Нужно заполнить анкету для голосования. Там же вы сможете внести персональные данные, чтобы мы смогли допустить вас к участию в розыгрыше. Призов по обыкновению три: новенькие Лады: одна Гранта и две Нивы Тревел.

Призы Гран-при «За рулем» 2023

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Как долго продлится голосование?


Голосование продлится с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Когда состоится розыгрыш?


Розыгрыш внедорожников состоится 15 марта 2023 г.


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Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

3 Лады для читателей «За рулем»

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2023 — здесь.
  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
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