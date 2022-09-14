У российских покупателей «полуторок» ­расширился выбор. Фирма Dongfeng ­привезла к нам модель Captain-T.

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Грузовичок длиной 5430 мм предлагается в двух версиях: полной массой 2490 и 3490 кг. Технических отличий между ними никаких. Просто первая по документам может брать на борт на тонну меньше (всего 570 кг), за счет чего не попадает под ограничения московского грузового каркаса и на въезд в центр столицы. Хитрость известная и для работающего в Москве комтранса очень полезная.

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Дизель 2.2 преподносится как собственная разработка. В нем 128 л.с. и 315 Н·м крутящего момента. Для сравнения: у дебютировавшего в России год назад грузовика JAC N35 двухлитровый мотор выдает 129 сил и 285 Н·м, а китайский Cummins Газели имеет 140 сил и 320 Н·м. За передачу тяги отвечает 5‑ступенчатая механика. АБС и ESP входят в базовую комплектацию. Тормоза — дисковые спереди и барабанные сзади.

Единственная комплектация по набору оборудования неплоха: кондиционер, мультируль, обогрев водительского сиденья, электропакет, аудиосистема, противотуманки.

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Голое шасси стоит 1,69 млн рублей в исполнении на 2,5 т и 1,83 млн — на 3,5 т. Из штатных надстроек есть только бортовая платформа за 100 тыс. рублей, но ставят ее почему-то только на 2,5‑тонник. Впрочем, к услугам владельцев все производители надстроек в России.