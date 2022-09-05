Evolute показала три новых российских автомобиля — журнал За рулем

Evolute показала три новых российских автомобиля

Они были представлены в Москве, в рамках московского велофестиваля.

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Компания «Моторинвест» впервые показала сразу три новинки для российского рынка, которые уже скоро начнут продаваться под брендом Evolute. Собираться они будут на российском заводе в Липецкой области.

Это электромобили Evolute iJoy, Evolute iJet и Evolute iPro.

«Впервые официально представлены сразу три серийные модели: седан Evolute i-Pro, кроссовер Evolute i-Joy, кросс-купе Evolute i-Jet», — заявили представители марки в своем Telegram—канале.

Evolute показала три новых российских автомобиля

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Все три автомобиля не являются российскими разработками. Седан i-Pro, например, — это китайский Dongfeng Aeolus E70, а кросс-купе i-Jet — российская версия DFSK Seres 5. Кроссовер i-Joy в Китае известен как Dongfeng Fengon E3.

Evolute показала три новых российских автомобиля

Известно, что Evolute iJoy будет иметь мощность 176 л.с., а привод будет исключительно передним. По своим габаритам (длина 4385 мм) кроссовер сопоставим, например, с Hyundai Creta.

Evolute показала три новых российских автомобиля

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До 100 км/ч iJoy разгоняется за 8,9 секунд, развивая максимальную скорость 160 км/ч, а заряда батареи, которую можно зарядить от бытовой сети за 8 часов (или за 30 минут от станции быстрой зарядки), хватит на 405 километров пути.

Фото: «Моторинвест»

Evolute показала три новых российских автомобиля

Они были представлены в Москве, в рамках московского велофестиваля.

Evolute показала три новых российских автомобиля — фото 1357852Evolute показала три новых российских автомобиля — фото 1357853Evolute показала три новых российских автомобиля — фото 1357851Evolute показала три новых российских автомобиля
Evolute показала три новых российских автомобиля

Они были представлены в Москве, в рамках московского велофестиваля.

Evolute показала три новых российских автомобиля — фото 1357852Evolute показала три новых российских автомобиля — фото 1357853Evolute показала три новых российских автомобиля — фото 1357851Evolute показала три новых российских автомобиля
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