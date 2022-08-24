На электрический Ларгус ожидается большой спрос

Электрическая версия фургона Lada Largus, которая планируется к запуску на заводе «Лада Ижевск», будет пользоваться высоким спросом, считает первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов. Он отметил, что электрическая коммерческая версия (имеется в виду развозной электрический фургон, на который АВТОВАЗом и делается ставка) будет выгоднее в плане расходов, чем машины с ДВС.
«Мы видим, как развивается электронная торговля — площадки, маркетплейсы, как развивается логистика торговли. Такие вот фургончики, как этот Largus, максимально востребованы в качестве начального коммерческого транспорта. Я очень сильно верю, что этот транспорт будет востребован и будет больше завод загружать»,- цитирует Сунцова Коммерсант.
Вице-премьер добавил, что покупку электрического транспорта планируется субсидировать на государственном уровне. Напомним, что о налаживании в Ижевске производства электрической версии Lada Largus стало известно со слов президента АВТОВАЗа Максима Соколова 4 августа. Сборку Весты, в свою очередь, перенесут в Тольятти, но Ижевск продолжит производить для нее компоненты.
Установочная партия электрических Ларгусов должна быть собрана в следующем году. Машину будут производить в Ижевске по полному циклу, со сваркой и окраской. В дальнейшей перспективе планируется выйти на 100%-ную локализацию. Сам Соколов, оценивая возможные объемы выпуска этой модификации, отмечает, что все будет зависеть от конъюнктуры, спроса. Если спрос будет высоким, завод может производить тысячи таких машин.
- Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что спрос будет не гигантским, но он будет.
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Фото: АВТОВАЗ