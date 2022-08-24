На электрический Ларгус ожидается большой спрос — журнал За рулем

На электрический Ларгус ожидается большой спрос

Машина будет востребована в качестве начального коммерческого транспорта, считают в правительстве Удмуртии.

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Электрическая версия фургона Lada Largus, которая планируется к запуску на заводе «Лада Ижевск», будет пользоваться высоким спросом, считает первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов. Он отметил, что электрическая коммерческая версия (имеется в виду развозной электрический фургон, на который АВТОВАЗом и делается ставка) будет выгоднее в плане расходов, чем машины с ДВС.

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«Мы видим, как развивается электронная торговля — площадки, маркетплейсы, как развивается логистика торговли. Такие вот фургончики, как этот Largus, максимально востребованы в качестве начального коммерческого транспорта. Я очень сильно верю, что этот транспорт будет востребован и будет больше завод загружать»,- цитирует Сунцова Коммерсант.

Вице-премьер добавил, что покупку электрического транспорта планируется субсидировать на государственном уровне. Напомним, что о налаживании в Ижевске производства электрической версии Lada Largus стало известно со слов президента АВТОВАЗа Максима Соколова 4 августа. Сборку Весты, в свою очередь, перенесут в Тольятти, но Ижевск продолжит производить для нее компоненты.

На электрический Ларгус ожидается большой спрос

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Установочная партия электрических Ларгусов должна быть собрана в следующем году. Машину будут производить в Ижевске по полному циклу, со сваркой и окраской. В дальнейшей перспективе планируется выйти на 100%-ную локализацию. Сам Соколов, оценивая возможные объемы выпуска этой модификации, отмечает, что все будет зависеть от конъюнктуры, спроса. Если спрос будет высоким, завод может производить тысячи таких машин.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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