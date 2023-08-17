Самый маленький Atlant на тестах «За рулем»
Мы уже познакомились с длиннобазным Атлантом полной массой 3,5 тонны, урожденным как китайский JAC Sunray. Вопросов было много – прежде всего к эргономике и качеству сборки.
На сей раз у нас Atlant в самой маленькой конфигурации L1H1. Такой фургон отличается не только размерами, массой и грузоподъемностью (заявлено 500 кг вместо тонны), но и двигателем.
Мал, да удал
На «мелкие» Атланты ставится турбодизель 1.9 мощностью 136 л. с. И мне этот мотор понравился даже больше старшего дизеля 2.7! Несмотря на недостачу в 14 сил, он бодро тащит фургон. При этом нет характерного для коммерческой техники зуда по кузову, особенно при раннем переключении на высшие передачи. В тот момент, когда большой фургон сотрясает дизельная дрожь, короткий начинает комфортный и мягкий разгон. Так что можно переходить на шестую уже после 60 км/ч.
При этом маленький Atlant потребляет почти на три литра дизтоплива меньше – около 9 л/100 км. И это можно вычислить не только по заправкам, но и по бортовому компьютеру – он наконец стал показывать средний расход.
Еще одним бонусом будет то, что у младшего турбодизеля нет системы мочевинной нейтрализации и необходимости заливать жидкость AdBlue.
Остается вопрос с надежностью и долговечностью – всё же меньший рабочий объем часто подразумевает меньший ресурс. Но ответ на этот вопрос даст только время.
Гарантийный период для младшей версии – те же два года без ограничения пробега. Межсервисный интервал вполне стандартный для коммерческой техники – 20 тысяч км. Связка двигателя и коробки передач – однозначно лучшая часть младшего Атланта.
Остальная техническая составляющая осталась почти неизменной – разве что в подрессорнике задней подвески один лист, а не два. Больше похоже, что грузоподъемность разных Атлантов отличается прежде всего на бумаге, дабы обойти ограничения «грузового каркаса» Москвы.
Грузовой отсек – вполне на уровне соразмерных одноклассников, объемом 7,5 м³, вмещает 3 стандартных европоддона (у большого фургона L2H1 – около 10 кубов и 4 палеты). В отличие от первых российских Атлантов на полу появились такелажные петли.
Жаль, что кабины доработки пока не коснулись – там по-прежнему прошлый век. Руль вообще никак не регулируется, сиденье водителя неудобное – через час спина уже затекает. Для левой руки нет подлокотника, левую ногу выпихивает колесная арка. Начисто отсутствуют отсеки или отделения – даже термос или стакан с кофе поставить некуда! Пространство под потолком никак не используется.
Спасибо, про оснащение не забыли. Кондиционер и простенькая магнитола есть уже в «базе». Но для того, чтобы водитель работал, а не пахал, этого мало.
Для кого?
Придется ли младший Sollers Atlant ко двору? Если говорить о дворах московских госучреждений, сомнений нет – будучи отечественного производства, без закупок этот фургон не останется. Но для успеха среди частников нужно удачное соотношение цены и качества.
За младший Sollers Atlant просят минимум 3 174 000 рублей. Аналогичный Соболь NN даже доступнее. А по уровню потребительских свойств он интереснее и современнее. Плюс короткого Атланта – наличие пассажирской 8‑местной версии. Но это пока – потому что аналогичный Соболь уже на подходе.
Sollers Atlant L1H1
- Длина / ширина / высота / база 4900 / 2080 / 2395 / 2960 мм
- Снаряженная / полная масса 1990 / 2490 кг
- Размеры грузового отсека (длина / ширина (между арками) / высота 2400 /1840 (1377) / 1630 мм
- Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1947 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 4000 об/мин; 310 Н·м при 2000–2800 об/мин
- Максимальная скорость 135 км/ч
- Топливо / запас топлива ДТ / 80 л
- Трансмиссия задний привод; М6
|
|
ГАЗ Соболь NN
|
Sollers Atlant
|
Цена
|
2 990 000 ₽
|
3 174 000 ₽
|
Мощность двигателя
|
139 л.с.
|
136 л.с.
|
Коробка передач
|
М6
|
М6
|
Объем грузового отсека
|
7,8 м³
|
7,5 м³
|
Кондиционер
|
да
|
да
|
Водительское сиденье с подвеской
|
да
|
нет
|
Светодиодные фары
|
да
|
нет
|
Отделения для документов и рации
|
да
|
нет
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