Самый маленький Atlant на тестах «За рулем»

Въезжаем под запрещающие знаки «грузового каркаса» Москвы на фургоне Sollers Atlant полной массой 2,5 тонны.

Мы уже познакомились с длиннобазным Атлантом полной массой 3,5 тонны, урожденным как китайский JAC Sunray. Вопросов было много – прежде всего к эргономике и качеству сборки.

На сей раз у нас Atlant в самой маленькой конфигурации L1H1. Такой фургон отличается не только размерами, массой и грузоподъемностью (заявлено 500 кг вместо тонны), но и двигателем.

Sollers Atlant L1H1. Благодаря укороченной на 61 см колесной базе радиус разворота «по бордюрам» у фургона L1 по сравнению с L2 уменьшился с 14 до 12 метров.

Мал, да удал

На «мелкие» Атланты ставится турбодизель 1.9 мощностью 136 л. с. И мне этот мотор понравился даже больше старшего дизеля 2.7! Несмотря на недостачу в 14 сил, он бодро тащит фургон. При этом нет характерного для коммерческой техники зуда по кузову, особенно при раннем переключении на высшие передачи. В тот момент, когда большой фургон сотрясает дизельная дрожь, короткий начинает комфортный и мягкий разгон. Так что можно переходить на шестую уже после 60 км/ч.

При этом маленький Atlant потребляет почти на три литра дизтоплива меньше – около 9 л/100 км. И это можно вычислить не только по заправкам, но и по бортовому компьютеру – он наконец стал показывать средний расход.

Проблемой Атланта остается неряшливо собранный салон с нерегулируемым рулем и неудобным водительским сиденьем.

Наконец-то отображается средний расход топлива.

Еще одним бонусом будет то, что у младшего турбодизеля нет системы мочевинной нейтрализации и необходимости заливать жидкость AdBlue.

Остается вопрос с надежностью и долговечностью – всё же меньший рабочий объем часто подразумевает меньший ресурс. Но ответ на этот вопрос даст только время.

Гарантийный период для младшей версии – те же два года без ограничения пробега. Межсервисный интервал вполне стандартный для коммерческой техники – 20 тысяч км. Связка двигателя и коробки передач – однозначно лучшая часть младшего Атланта.

Главное отличие «маленького» Атланта – турбодизель мощностью 136 л. с. вместо 150 л. с. у более крупных версий. Характеристики мотора удачные.

Хотя на турбине написано Garrett, сделана она в Китае.

Остальная техническая составляющая осталась почти неизменной – разве что в подрессорнике задней подвески один лист, а не два. Больше похоже, что грузоподъемность разных Атлантов отличается прежде всего на бумаге, дабы обойти ограничения «грузового каркаса» Москвы.

Грузовой отсек – вполне на уровне соразмерных одноклассников, объемом 7,5 м³, вмещает 3 стандартных европоддона (у большого фургона L2H1 – около 10 кубов и 4 палеты). В отличие от первых российских Атлантов на полу появились такелажные петли.

На полу появились петли для крепления груза. Двигатель 1.9 обходится без впрыска «мочевины» AdBlue.

Жаль, что кабины доработки пока не коснулись – там по-прежнему прошлый век. Руль вообще никак не регулируется, сиденье водителя неудобное – через час спина уже затекает. Для левой руки нет подлокотника, левую ногу выпихивает колесная арка. Начисто отсутствуют отсеки или отделения – даже термос или стакан с кофе поставить некуда! Пространство под потолком никак не используется.

Спасибо, про оснащение не забыли. Кондиционер и простенькая магнитола есть уже в «базе». Но для того, чтобы водитель работал, а не пахал, этого мало.

Для кого?

Придется ли младший Sollers Atlant ко двору? Если говорить о дворах московских госучреждений, сомнений нет – будучи отечественного производства, без закупок этот фургон не останется. Но для успеха среди частников нужно удачное соотношение цены и качества.

За младший Sollers Atlant просят минимум 3 174 000 рублей. Аналогичный Соболь NN даже доступнее. А по уровню потребительских свойств он интереснее и современнее. Плюс короткого Атланта – наличие пассажирской 8‑местной версии. Но это пока – потому что аналогичный Соболь уже на подходе.

Грузовой отсек вмещает 7,5 м³. Погрузочная высота – 60 см, лишь на 2 см меньше, чем у больших Атлантов.

Sollers Atlant L1H1

Длина / ширина / высота / база 4900 / 2080 / 2395 / 2960 мм

4900 / 2080 / 2395 / 2960 мм Снаряженная / полная масса 1990 / 2490 кг

1990 / 2490 кг Размеры грузового отсека (длина / ширина (между арками) / высота 2400 /1840 (1377) / 1630 мм

2400 /1840 (1377) / 1630 мм Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1947 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 4000 об/мин; 310 Н·м при 2000–2800 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1947 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 4000 об/мин; 310 Н·м при 2000–2800 об/мин Максимальная скорость 135 км/ч

135 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Трансмиссия задний привод; М6

ГАЗ Соболь NN

ГАЗ Соболь NN Sollers Atlant Цена 2 990 000 ₽ 3 174 000 ₽ Мощность двигателя 139 л.с. 136 л.с. Коробка передач М6 М6 Объем грузового отсека 7,8 м³ 7,5 м³ Кондиционер да да Водительское сиденье с подвеской да нет Светодиодные фары да нет Отделения для документов и рации да нет

Нижегородская фирма Промтех начала ставить собственные надстройки на шасси грузовичка Dongfeng Captain-T.