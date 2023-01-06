Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки — журнал За рулем

Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки

Потеряв Ford Transit, компания Соллерс нашла ему замену.

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Теперь в Елабуге выпускают китайские грузовички JAC. Машины этой же марки превращаются в Москвичи. Здесь тот же подход: не просто локальная сборка, а под ­собственной маркой.

Арго

Бескапотный грузовик JAC N25/N35 превратился в Соллерс Арго. Со 130‑сильным дизелем эта машина чуть больше года назад вышла на российский рынок, но продажи были незаметными. Обрусевшую версию предложат еще и с бензиновым двигателем мощностью 147 л. с. В обоих случаях будет задний привод и 6‑ступенчатая механическая коробка.

Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки

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Арго предложат в двух вариантах — полной массой 2,5 и 3,5 т.

Технических отличий — никаких. Только в одну по бумагам разрешается грузить на тонну меньше, чтобы не попадать ни под какие ограничения в Москве. Сохранены и разные колеса. Спереди стоят 15‑дюймовые, сзади — сдвоенные 13‑дюймовые: запасок нужно две.

Атлант

Полукапотный цельнометаллический фургон JAC Sunray переименовали в Соллерс Атлант. Машину ждали в России и под ее родным брендом, и как МАЗ (в Минске давно собирают Sunray, тоже под своей маркой).

У него будут модификации полной массой от 2,5 до 4,6 т, с дизелями отдачей 139 и 150 л. с. (объем 1,9 и 2,8 л соответственно). Коробка передач тоже 6‑ступенчатая.

Очевидно, именно Атланту в обозримом будущем предстоит заменить Ford Transit в массе автомобильных профессий, начиная от «скорых» и маршруток.

Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки

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Цены

Sollers Argo стоит от 2,5 млн рублей, Sollers Atlant —от 2,9 млн рублей.

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В 2023 году увеличится локализация, но пока российского в сборке Соллерсов — только руки рабочих.

  • Подробности про микрогрузовик калужской сборки, который оценили всего в миллион рублей, — по этой ссылке.
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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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