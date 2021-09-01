Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем

Удобная кабина, достаточная грузоподъемность и невнятная коробка передач — таков компактный грузовичок JAC N35.

Грузоподъемность — тонна

Помните забавные «головастики» Hyundai Porter, которые 10–15 лет назад наводнили российские дороги? Практичные, надежные и недорогие — в свое время за них просили менее полумиллиона рублей. Но ТагАЗ разорился, и эти машины исчезли. Пустое место пытался занять Kia Bongo, однако без локализации цены вышли слишком высокими — продажи свернули. В нише грузовиков грузоподъемностью около тонны в гордом одиночестве остался Соболь Бизнес. Теперь он не одинок: китайцы начали продажи ­бескапотников JAC N25/N35.

JAC N35

Чем отличаются N25 и N35? По сути — только названием! Технически это один и тот же автомобиль. В сертификационных документах полная масса первого — 2,5 т, второго — 3,5 т. Легко предположить, что брать будут «вездеходный» N25 (кому охота заморачиваться с разрешениями на въезд в центр Москвы?) и загружать его как N35.

Колесная база совсем скромная (2640 мм), однако монтажная длина рамы составляет 3050 мм и позволяет устанавливать надстройки размерами 3200×1800×2000 мм без изменения конструкции шасси.

Рама производит впечатление крепкой: размеры лонжерона 100×50×4 мм — почти как у ГАЗели полной массой 4,6 тонны. Но ОТТС буксировку прицепов не предусматривает.

Конструктивные особенности

Я взял N35 с будкой-рефрижератором, которая вмещает четыре европалеты. Потолок высокий: при своих 181 см роста хожу, не пригибаясь. Погрузочная высота — всего 804 мм (у Соболя около 900 мм). Снизить ее помогло использование на задней оси 13‑дюймовых колес (спереди стоят 15‑дюймовые). В отличие от Портера сзади используется двойная ошиновка — такая схема грузовичкам подходит лучше. Но разношинница вынуждает иметь на борту две разные запаски.

Пирамидка: снизу — переднее запасное колесо, сверху — компактное заднее. Аккумулятор располагается в запираемом металлическом коробе по правому борту машины. Слева — такой же по форме инструментальный ящик. Погрузочная высота — всего 0,8 метра.

Конструкция шасси традиционна: передняя подвеска независимая, торсионная, на двойных поперечных рычагах. Задняя — зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза: дисковые спереди и барабанные сзади. АБС входит в стандартное оснащение, ESP тоже. У бортового Соболя за АБС придется доплачивать, а ESP на него вообще не ставят.

Один из вариантов надстроек — будка-рефрижератор. Внутренние габариты не детские: 3045×1675×1810 мм.

Как едет?

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Маневренность у «энки» похвальная. Радиус разворота составляет всего 5,5 м — как у легковушки. Но гидроусиленный руль слишком «длинный»: почти четыре оборота от упора до упора. Если целый день мотаться по городу — замучаешься крутить.

Маешься и с включением первой передачи в шестиступенчатой коробке LC6T32: в половине случаев она «заходит» только со второго раза (хорошо хоть без хруста). А еще, бывало, вместо третьей врубал пятую — избирательность механизма оставляет желать лучшего. Кроме того, рычаг расположен далековато.

Передаточное отношение первой и задней очень короткое: 5,44 и 4,96 соответственно. Продираясь через тесные дворы к заднему входу магазина, можно ползти со скоростью черепахи.

Чтобы открылся двигатель, надо поднять подушку сдвоенного пассажирского сиденья.

На переднем плане — горловина для заливки жидкости в ГУР. Снимаете крышку в торце передней панели и получаете доступ к горловине для залива тормозной жидкости. Горловина 80‑литрового бака закрывается на замок — полезное для российских условий решение.

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Двухлитровый турбодизель HFC4DB2–1D известен по пикапу JAC Т6, но для грузовичка его дефорсировали до 129 л.с. Мотор хорошо уравновешен и не сильно шумит. Но до 2000 об/мин почти не тянет, равно как и после 3600. И даже в этом диапазоне N35 подчеркнуто нетороплив — при том, что в кузов мы положили лишь пару центнеров груза. С полной загрузкой динамика будет ­никакой.

Расход больше, чем ожидаешь: у меня вышло 12,5 л/100 км. За городом! В пробках, да с полной загрузкой он поднимется до 15 л/100 км. М‑да. Слабым утешением служит отсутствие «мочевинной» системы — китайцы обошлись очисткой выхлопных газов сажевым фильтром.

Не гони!

Длинноходная подвеска обеспечивает мягкий ход даже порожней машине. И ямы на асфальте, и гравийка — всё нипочем. Но уж больно сильны крены: при активном вождении JAC норовит завалиться набок. Привыкаешь ездить спокойно. Важнее другое — надежные тормоза.

Обзорность — «городская». Капота нет, крупные боковые зеркала (на Портере стояли мелкие, отчего владельцы колхозили нештатные), внушительная площадь остекления — видно всё!

Интерьер симпатичен и удобен, но кнопки на руле работают через раз, а у панели приборов нельзя регулировать яркость.

Водительское сиденье вполне удобно. Диапазон продольной регулировки составляет достойные 165 мм, а угла наклона спинки — 108°. За сиденьями довольно много места. ­Три-четыре сумки/рюкзака там легко ­помещаются — проверено.

Кабина трехместная — водительское сиденье и сдвоенное пассажирское. Тому, кто располагается посередке, не позавидуешь — узко. И мешается рычаг коробки. Водителю лучше. Его «седлу» полагается обогрев и регулировка в продольном направлении. Руль, однако, настраивается только по высоте — не каждый расположится с комфортом.

Комплектация только одна, но довольно богатая. Помимо перечисленного оборудования в нее входят фронтальные подушки безопасности, электропакет, обогрев зеркал, круиз-контроль, центральный замок, однодиновая магнитола с четырьмя динамиками.

Есть и кондиционер. Однако на июньском солнцепеке он со своими обязанностями не справляется. Более-менее холодит, лишь когда солнце близится к закату. Круиз-контроль включается через раз, яркость приборки не регулируется (по ночам слепит), нет датчика наружной температуры и даже часиков на панели. Чтобы узнать время, приходится доставать телефон из кармана, ведь ниши под гаджет не предусмотрено.

Очечник — это шик! Позади центральной спинки — удобный органайзер с подстаканниками и нишей для бумаг.

Соболю приготовиться?

У N35 немало плюсов, но цена вызывает недоумение: 1 790 000 рублей за шасси, плюс отдельно придется платить за кузов или надстройку. Дорого. За такие деньги можно взять два Соболя. Который предлагается с разными видами кузовов, несколькими версиями по вместимости, двумя типами привода и тремя вариантами двигателей.

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N35 с его одной модификацией крыть нечем. Разве что более длинной гарантией: три года или 200 тысяч км против двух лет и 80 тысяч у Соболя. Но вряд ли это стоит двойной переплаты.

Ну а главная проблема — традиционно низкая для машин из КНР ликвидность. Они быстро теряют в цене. Открыт вопрос с долговечностью и постгарантийной поддержкой. Беда всех китайцев: только модель снимут с производства, как начинаются проблемы с поставками даже элементарных запчастей. Крыло или фару не найти. В отличие от наших или корейских аналогов. Сможет ли JAC переломить эту тенденцию?

За фальшрадиаторной решеткой располагаются горловина для стеклоомывайки и воздушный фильтр. Боковые зеркала дают исчерпывающую картину происходящего позади автомобиля. Но правое зеркало на ходу покачивается.

КАК ОФОРМИТЬ ПРОПУСК? Разовый пропуск (действует не более 5 суток) на въезд грузовых автомобилей в Москву (МКАД, ТТК, СК) можно оформить только онлайн на сайте mos.ru. Чтобы подать запрос, потребуются следующие документы: водительское удостоверение с соответствующими категориями и подкатегориями;

паспорт транспортного средства (ПТС);

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если запрос подает представитель);

диагностическая карта с заключением о соответствии грузового автотранспортного средства обязательным требованиям безопасности;

документ, подтверждающий право пользования грузовым автотранспортным средством (если вы не являетесь владельцем автомобиля);

дополнительные документы (в зависимости от того, для какой цели оформляется пропуск). Пропуск оформляется бесплатно в течение не более 8 часов. Для оформления долговременного пропуска (до года) необходимо подать те же документы, но такое разрешение оформляется уже 14 рабочих дней.

Рама производит впечатление крепкой: размеры лонжеронов — почти как у ГАЗели полной массой 4,6 тонны.

Маневренность, обзорность, богатая комплектация Высокая цена, нет выбора модификаций

JAC N35

Длина/ширина/высота/база 5157/1750/1939/2640 мм

Снаряженная/полная масса 2510/3490 кг

Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1999 см³; 95 кВт/129,2 л.с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2200–2600 об/мин

Топливо/запас топлива ДТ/80

Трансмиссия полный привод; М6