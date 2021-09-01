Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — журнал За рулем

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Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем

Удобная кабина, достаточная грузоподъемность и невнятная коробка передач — таков компактный грузовичок JAC N35.

Грузоподъемность — тонна

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Помните забавные «головастики» Hyundai Porter, которые 10–15 лет назад наводнили российские дороги? Практичные, надежные и недорогие — в свое время за них просили менее полумиллиона рублей. Но ТагАЗ разорился, и эти машины исчезли. Пустое место пытался занять Kia Bongo, однако без локализации цены вышли слишком высокими — продажи свернули. В нише грузовиков грузоподъемностью около тонны в гордом одиночестве остался Соболь Бизнес. Теперь он не одинок: китайцы начали продажи ­бескапотников JAC N25/N35.

JAC N35
JAC N35

Чем отличаются N25 и N35? По сути — только названием! Технически это один и тот же автомобиль. В сертификационных документах полная масса первого — 2,5 т, второго — 3,5 т. Легко предположить, что брать будут «вездеходный» N25 (кому охота заморачиваться с разрешениями на въезд в центр Москвы?) и загружать его как N35.

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Колесная база совсем скромная (2640 мм), однако монтажная длина рамы составляет 3050 мм и позволяет устанавливать надстройки размерами 3200×1800×2000 мм без изменения конструкции шасси.

Рама производит впечатление крепкой: размеры лонжерона 100×50×4 мм — почти как у ГАЗели полной массой 4,6 тонны. Но ОТТС буксировку прицепов не предусматривает.

Конструктивные особенности

Я взял N35 с будкой-рефрижератором, которая вмещает четыре европалеты. Потолок высокий: при своих 181 см роста хожу, не пригибаясь. Погрузочная высота — всего 804 мм (у Соболя около 900 мм). Снизить ее помогло использование на задней оси 13‑дюймовых колес (спереди стоят 15‑дюймовые). В отличие от Портера сзади используется двойная ошиновка — такая схема грузовичкам подходит лучше. Но разношинница вынуждает иметь на борту две разные запаски.

Пирамидка: снизу — переднее запасное колесо, сверху — компактное заднее.
Пирамидка: снизу — переднее запасное колесо, сверху — компактное заднее.

Аккумулятор располагается в запираемом металлическом коробе по правому борту машины. Слева — такой же по форме инструментальный ящик.
Аккумулятор располагается в запираемом металлическом коробе по правому борту машины. Слева — такой же по форме инструментальный ящик.

Погрузочная высота — всего 0,8 метра.
Погрузочная высота — всего 0,8 метра.

Конструкция шасси традиционна: передняя подвеска независимая, торсионная, на двойных поперечных рычагах. Задняя — зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза: дисковые спереди и барабанные сзади. АБС входит в стандартное оснащение, ESP тоже. У бортового Соболя за АБС придется доплачивать, а ESP на него вообще не ставят.

Один из вариантов надстроек — будка-рефрижератор. Внутренние габариты не детские: 3045×1675×1810 мм.
Один из вариантов надстроек — будка-рефрижератор. Внутренние габариты не детские: 3045×1675×1810 мм.

Как едет?

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Маневренность у «энки» похвальная. Радиус разворота составляет всего 5,5 м — как у легковушки. Но гидроусиленный руль слишком «длинный»: почти четыре оборота от упора до упора. Если целый день мотаться по городу — замучаешься крутить.

Маешься и с включением первой передачи в шестиступенчатой коробке LC6T32: в половине случаев она «заходит» только со второго раза (хорошо хоть без хруста). А еще, бывало, вместо третьей врубал пятую — избирательность механизма оставляет желать лучшего. Кроме того, рычаг расположен далековато.

Передаточное отношение первой и задней очень короткое: 5,44 и 4,96 соответственно. Продираясь через тесные дворы к заднему входу магазина, можно ползти со скоростью черепахи.

Чтобы открылся двигатель, надо поднять подушку сдвоенного пассажирского сиденья.
Чтобы открылся двигатель, надо поднять подушку сдвоенного пассажирского сиденья.

На переднем плане — горловина для заливки жидкости в ГУР.
На переднем плане — горловина для заливки жидкости в ГУР.

Снимаете крышку в торце передней панели и получаете доступ к горловине для залива тормозной жидкости.
Снимаете крышку в торце передней панели и получаете доступ к горловине для залива тормозной жидкости.

Горловина 80‑литрового бака закрывается на замок — полезное для российских условий решение.
Горловина 80‑литрового бака закрывается на замок — полезное для российских условий решение.

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Двухлитровый турбодизель HFC4DB2–1D известен по пикапу JAC Т6, но для грузовичка его дефорсировали до 129 л.с. Мотор хорошо уравновешен и не сильно шумит. Но до 2000 об/мин почти не тянет, равно как и после 3600. И даже в этом диапазоне N35 подчеркнуто нетороплив — при том, что в кузов мы положили лишь пару центнеров груза. С полной загрузкой динамика будет ­никакой.

Расход больше, чем ожидаешь: у меня вышло 12,5 л/100 км. За городом! В пробках, да с полной загрузкой он поднимется до 15 л/100 км. М‑да. Слабым утешением служит отсутствие «мочевинной» системы — китайцы обошлись очисткой выхлопных газов сажевым фильтром.

Не гони!

Длинноходная подвеска обеспечивает мягкий ход даже порожней машине. И ямы на асфальте, и гравийка — всё нипочем. Но уж больно сильны крены: при активном вождении JAC норовит завалиться набок. Привыкаешь ездить спокойно. Важнее другое — надежные тормоза.

Обзорность — «городская». Капота нет, крупные боковые зеркала (на Портере стояли мелкие, отчего владельцы колхозили нештатные), внушительная площадь остекления — видно всё!

Интерьер симпатичен и удобен, но кнопки на руле работают через раз, а у панели приборов нельзя регулировать яркость.
Интерьер симпатичен и удобен, но кнопки на руле работают через раз, а у панели приборов нельзя регулировать яркость.

Водительское сиденье вполне удобно. Диапазон продольной регулировки составляет достойные 165 мм, а угла наклона спинки — 108°.
Водительское сиденье вполне удобно. Диапазон продольной регулировки составляет достойные 165 мм, а угла наклона спинки — 108°.

За сиденьями довольно много места. ­Три-четыре сумки/рюкзака там легко ­помещаются — проверено.
За сиденьями довольно много места. ­Три-четыре сумки/рюкзака там легко ­помещаются — проверено.

Кабина трехместная — водительское сиденье и сдвоенное пассажирское. Тому, кто располагается посередке, не позавидуешь — узко. И мешается рычаг коробки. Водителю лучше. Его «седлу» полагается обогрев и регулировка в продольном направлении. Руль, однако, настраивается только по высоте — не каждый расположится с комфортом.

Комплектация только одна, но довольно богатая. Помимо перечисленного оборудования в нее входят фронтальные подушки безопасности, электропакет, обогрев зеркал, круиз-контроль, центральный замок, однодиновая магнитола с четырьмя динамиками.

Есть и кондиционер. Однако на июньском солнцепеке он со своими обязанностями не справляется. Более-менее холодит, лишь когда солнце близится к закату. Круиз-контроль включается через раз, яркость приборки не регулируется (по ночам слепит), нет датчика наружной температуры и даже часиков на панели. Чтобы узнать время, приходится доставать телефон из кармана, ведь ниши под гаджет не предусмотрено.

Очечник — это шик!
Очечник — это шик!

Позади центральной спинки — удобный органайзер с подстаканниками и нишей для бумаг.
Позади центральной спинки — удобный органайзер с подстаканниками и нишей для бумаг.

Соболю приготовиться?

У N35 немало плюсов, но цена вызывает недоумение: 1 790 000 рублей за шасси, плюс отдельно придется платить за кузов или надстройку. Дорого. За такие деньги можно взять два Соболя. Который предлагается с разными видами кузовов, несколькими версиями по вместимости, двумя типами привода и тремя вариантами двигателей.

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N35 с его одной модификацией крыть нечем. Разве что более длинной гарантией: три года или 200 тысяч км против двух лет и 80 тысяч у Соболя. Но вряд ли это стоит двойной переплаты.

Ну а главная проблема — традиционно низкая для машин из КНР ликвидность. Они быстро теряют в цене. Открыт вопрос с долговечностью и постгарантийной поддержкой. Беда всех китайцев: только модель снимут с производства, как начинаются проблемы с поставками даже элементарных запчастей. Крыло или фару не найти. В отличие от наших или корейских аналогов. Сможет ли JAC переломить эту тенденцию?

За фальшрадиаторной решеткой располагаются горловина для стеклоомывайки и воздушный фильтр.
За фальшрадиаторной решеткой располагаются горловина для стеклоомывайки и воздушный фильтр.

Боковые зеркала дают исчерпывающую картину происходящего позади автомобиля. Но правое зеркало на ходу покачивается.
Боковые зеркала дают исчерпывающую картину происходящего позади автомобиля. Но правое зеркало на ходу покачивается.

КАК ОФОРМИТЬ ПРОПУСК?

Разовый пропуск (действует не более 5 суток) на въезд грузовых автомобилей в Москву (МКАД, ТТК, СК) можно оформить только онлайн на сайте mos.ru. Чтобы подать запрос, потребуются следующие документы:

  • водительское удостоверение с соответствующими категориями и подкатегориями;
  • паспорт транспортного средства (ПТС);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
  • документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если запрос подает представитель);
  • диагностическая карта с заключением о соответствии грузового автотранспортного средства обязательным требованиям безопасности;
  • документ, подтверждающий право пользования грузовым автотранспортным средством (если вы не являетесь владельцем автомобиля);
  • дополнительные документы (в зависимости от того, для какой цели оформляется пропуск).

Пропуск оформляется бесплатно в течение не более 8 часов.

Для оформления долговременного пропуска (до года) необходимо подать те же документы, но такое разрешение оформляется уже 14 рабочих дней.

Рама производит впечатление крепкой: размеры лонжеронов — почти как у ГАЗели полной массой 4,6 тонны.
Рама производит впечатление крепкой: размеры лонжеронов — почти как у ГАЗели полной массой 4,6 тонны.

Маневренность, обзорность, богатая комплектация Высокая цена, нет выбора модификаций

JAC N35

  • Длина/ширина/высота/база 5157/1750/1939/2640 мм
  • Снаряженная/полная масса 2510/3490 кг
  • Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1999 см³; 95 кВт/129,2 л.с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2200–2600 об/мин
  • Топливо/запас топлива ДТ/80
  • Трансмиссия полный привод; М6

Номинант Гран-при «За рулем»


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COMTRANS-2021 — бесплатный билет (по промокоду CT210025)


JAC N35 — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021.


К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021. Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. Церемонию награждения победителей мы проведем на выставке COMTRANS-2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.


Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.


Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем

Удобная кабина, достаточная грузоподъемность и невнятная коробка передач — таков компактный грузовичок JAC N35.

Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273585Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273584Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273571Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273570Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273569Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273575Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273574Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273573Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273572Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273579Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273578Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273577Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273576Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273583Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273582Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273581Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273580Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем
Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем

Удобная кабина, достаточная грузоподъемность и невнятная коробка передач — таков компактный грузовичок JAC N35.

Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273571Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273583Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273582Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273584Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273579Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273578Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273581Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273580Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273585Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273569Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273574Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273575Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273572Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273573Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273577Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273576Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем — фото 1273570Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем
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