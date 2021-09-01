Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем

Грузоподъемность — тонна
Помните забавные «головастики» Hyundai Porter, которые 10–15 лет назад наводнили российские дороги? Практичные, надежные и недорогие — в свое время за них просили менее полумиллиона рублей. Но ТагАЗ разорился, и эти машины исчезли. Пустое место пытался занять Kia Bongo, однако без локализации цены вышли слишком высокими — продажи свернули. В нише грузовиков грузоподъемностью около тонны в гордом одиночестве остался Соболь Бизнес. Теперь он не одинок: китайцы начали продажи бескапотников JAC N25/N35.
Чем отличаются N25 и N35? По сути — только названием! Технически это один и тот же автомобиль. В сертификационных документах полная масса первого — 2,5 т, второго — 3,5 т. Легко предположить, что брать будут «вездеходный» N25 (кому охота заморачиваться с разрешениями на въезд в центр Москвы?) и загружать его как N35.
Колесная база совсем скромная (2640 мм), однако монтажная длина рамы составляет 3050 мм и позволяет устанавливать надстройки размерами 3200×1800×2000 мм без изменения конструкции шасси.
Рама производит впечатление крепкой: размеры лонжерона 100×50×4 мм — почти как у ГАЗели полной массой 4,6 тонны. Но ОТТС буксировку прицепов не предусматривает.
Конструктивные особенности
Я взял N35 с будкой-рефрижератором, которая вмещает четыре европалеты. Потолок высокий: при своих 181 см роста хожу, не пригибаясь. Погрузочная высота — всего 804 мм (у Соболя около 900 мм). Снизить ее помогло использование на задней оси 13‑дюймовых колес (спереди стоят 15‑дюймовые). В отличие от Портера сзади используется двойная ошиновка — такая схема грузовичкам подходит лучше. Но разношинница вынуждает иметь на борту две разные запаски.
Конструкция шасси традиционна: передняя подвеска независимая, торсионная, на двойных поперечных рычагах. Задняя — зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза: дисковые спереди и барабанные сзади. АБС входит в стандартное оснащение, ESP тоже. У бортового Соболя за АБС придется доплачивать, а ESP на него вообще не ставят.
Как едет?
Маневренность у «энки» похвальная. Радиус разворота составляет всего 5,5 м — как у легковушки. Но гидроусиленный руль слишком «длинный»: почти четыре оборота от упора до упора. Если целый день мотаться по городу — замучаешься крутить.
Маешься и с включением первой передачи в шестиступенчатой коробке LC6T32: в половине случаев она «заходит» только со второго раза (хорошо хоть без хруста). А еще, бывало, вместо третьей врубал пятую — избирательность механизма оставляет желать лучшего. Кроме того, рычаг расположен далековато.
Передаточное отношение первой и задней очень короткое: 5,44 и 4,96 соответственно. Продираясь через тесные дворы к заднему входу магазина, можно ползти со скоростью черепахи.
Двухлитровый турбодизель HFC4DB2–1D известен по пикапу JAC Т6, но для грузовичка его дефорсировали до 129 л.с. Мотор хорошо уравновешен и не сильно шумит. Но до 2000 об/мин почти не тянет, равно как и после 3600. И даже в этом диапазоне N35 подчеркнуто нетороплив — при том, что в кузов мы положили лишь пару центнеров груза. С полной загрузкой динамика будет никакой.
Расход больше, чем ожидаешь: у меня вышло 12,5 л/100 км. За городом! В пробках, да с полной загрузкой он поднимется до 15 л/100 км. М‑да. Слабым утешением служит отсутствие «мочевинной» системы — китайцы обошлись очисткой выхлопных газов сажевым фильтром.
Не гони!
Длинноходная подвеска обеспечивает мягкий ход даже порожней машине. И ямы на асфальте, и гравийка — всё нипочем. Но уж больно сильны крены: при активном вождении JAC норовит завалиться набок. Привыкаешь ездить спокойно. Важнее другое — надежные тормоза.
Обзорность — «городская». Капота нет, крупные боковые зеркала (на Портере стояли мелкие, отчего владельцы колхозили нештатные), внушительная площадь остекления — видно всё!
Кабина трехместная — водительское сиденье и сдвоенное пассажирское. Тому, кто располагается посередке, не позавидуешь — узко. И мешается рычаг коробки. Водителю лучше. Его «седлу» полагается обогрев и регулировка в продольном направлении. Руль, однако, настраивается только по высоте — не каждый расположится с комфортом.
Комплектация только одна, но довольно богатая. Помимо перечисленного оборудования в нее входят фронтальные подушки безопасности, электропакет, обогрев зеркал, круиз-контроль, центральный замок, однодиновая магнитола с четырьмя динамиками.
Есть и кондиционер. Однако на июньском солнцепеке он со своими обязанностями не справляется. Более-менее холодит, лишь когда солнце близится к закату. Круиз-контроль включается через раз, яркость приборки не регулируется (по ночам слепит), нет датчика наружной температуры и даже часиков на панели. Чтобы узнать время, приходится доставать телефон из кармана, ведь ниши под гаджет не предусмотрено.
Соболю приготовиться?
У N35 немало плюсов, но цена вызывает недоумение: 1 790 000 рублей за шасси, плюс отдельно придется платить за кузов или надстройку. Дорого. За такие деньги можно взять два Соболя. Который предлагается с разными видами кузовов, несколькими версиями по вместимости, двумя типами привода и тремя вариантами двигателей.
N35 с его одной модификацией крыть нечем. Разве что более длинной гарантией: три года или 200 тысяч км против двух лет и 80 тысяч у Соболя. Но вряд ли это стоит двойной переплаты.
Ну а главная проблема — традиционно низкая для машин из КНР ликвидность. Они быстро теряют в цене. Открыт вопрос с долговечностью и постгарантийной поддержкой. Беда всех китайцев: только модель снимут с производства, как начинаются проблемы с поставками даже элементарных запчастей. Крыло или фару не найти. В отличие от наших или корейских аналогов. Сможет ли JAC переломить эту тенденцию?
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КАК ОФОРМИТЬ ПРОПУСК?
Разовый пропуск (действует не более 5 суток) на въезд грузовых автомобилей в Москву (МКАД, ТТК, СК) можно оформить только онлайн на сайте mos.ru. Чтобы подать запрос, потребуются следующие документы:
Пропуск оформляется бесплатно в течение не более 8 часов.
Для оформления долговременного пропуска (до года) необходимо подать те же документы, но такое разрешение оформляется уже 14 рабочих дней.
|Маневренность, обзорность, богатая комплектация
|Высокая цена, нет выбора модификаций
JAC N35
- Длина/ширина/высота/база 5157/1750/1939/2640 мм
- Снаряженная/полная масса 2510/3490 кг
- Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1999 см³; 95 кВт/129,2 л.с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2200–2600 об/мин
- Топливо/запас топлива ДТ/80
- Трансмиссия полный привод; М6
Номинант Гран-при «За рулем»
JAC N35 — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021.
К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021. Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. Церемонию награждения победителей мы проведем на выставке COMTRANS-2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.
Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.
- Об этом и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».
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