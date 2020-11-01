Новый мини-грузовик для России: у него разные колеса

Китайский JAC завершил сертификацию для России легкого грузовика серии N. Машину предложат в двух версиях.

Одна из них — 2495 кг полной массы, другая — 3490. Для управления любой из них достаточно категории В в правах, но первая вдобавок дает право беспрепятственного движения за пределами грузового каркаса столицы. Отрадно, что при адаптации автомобиля учли московские особенности.

Под кабиной урчит рядный четырехцилиндровый дизель объемом 2 литра. С него сняли 130 л.с. и 285 Н·м. Коробка передач — 6-ступенчатая механика. Первая и задняя передачи отличаются передаточными числами, создающими эффект понижайки: 5,441 и 4,935 соответственно.

Система стабилизации входит в базовое оснащение. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, сзади стоит мост со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза дисковые спереди и барабанные сзади.

На шасси можно устанавливать надстройки размерами до 3200×1800×2000 мм. Необычная деталь — у машины разные колеса: 15 дюймов спереди и 13 дюймов сзади. Это сулит неудобства в эксплуатации. Придется рисковать или для полного спокойствия возить с собой два запасных колеса.

Формально в кабине три места, но посередине будет некомфортно даже низкорослому человеку. Поэтому удобнее откинуть среднюю часть вперед и использовать как многофункциональный подлокотник. Качество материала отделки сидений улучшили специально для России.

В богатую комплектацию включили мультируль с управлением круиз-контролем и «музыкой», кондиционер, электропакет, обогрев зеркал и водительского сиденья, центральный замок. Для хранения вещей есть, помимо бардачка, отсек для бумаг, очечник, карманы в дверях, подстаканники, пространство за спинками сидений. Шумоизоляцию улучшили матами на полу и моторном щите.

Цены объявят ближе к старту продаж. Первые поставки пойдут из Китая, но на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» производство уже налаживают, и цены обещают конкурентоспособные. С уходом таганрогского грузовичка Hyundai Porter среди подобных машин правят бал ГАЗели, а остаток спроса добирает УАЗ Профи.