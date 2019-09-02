Стоимость полноприводного пикапа JAC T6 составляет от 1,299 до 1,499 млн рублей.

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В России начались продажи нового китайского автомобиля — среднеразмерного пикапа JAC T6.

Длина четырехместного пикапа с 216-миллиметровым дорожным просветом составляет 5325 мм, его ширина равна 1880 мм, а высота — 1830 мм. Квадратный грузовой отсек имеет по 1520 мм в длину и ширину, а его глубина достигает 470 мм.

Автомобиль оснащается не только турбодизельным, но и бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 177 л.с. и 290 Нм. Турбодизельный же агрегат при том же объеме имеет мощность 136 л.с. и 320 Нм. Автоматическая коробка передач для пикапа не предусматривается и моторы идут в паре с 6-ступенчатыми механическими коробками, соотношение передач в которых настроено по-разному.

Пикапы оснащены системой полного привода с подключаемой передней осью, а также раздаточной коробкой с понижающей передачей. Также в базе автомобили имеют две подушки безопасности, антиблокировочную систему ABS с функцией распределения тормозных усилий по колесам EBD, центральный замок и парктроники. Кроме того, пикапы имеют электропривод зеркал и стеклоподъемников, а также кондиционер.

За 1,299 млн рублей пикапы в комплектации Intermediate предлагаются с бензиновым двигателем, тканевым салоном и аудиосистемой с четырьмя динамиками. Версия с турбодизелем обойдется в 1,399 млн рублей.

В комплектации Full Extra пикапы отличаются кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, аудиосистемой с шестью динамиками, камерой заднего вида и системой бесключевого доступа в салон. Также в топовой комплектации автомобили оснащаются системами помощи при подъеме и контроля тормозных усилий, а также датчиком давления воздуха в шинах. С бензиновым мотором такой JAC T6 стоит 1,399 млн рублей, а с турбодизелем — 1,499 млн рублей.

Это уже третий автомобиль в модельном ряду JAC, представленном на российском рынке. Напомним, что дилеры бренда торгуют также кроссоверами JAC S3 и JAC S5, стоимость которых от 749 тыс. и 899 тыс. рублей соответственно.

Скоро в модельном ряду компании JAC появится новый кроссовер — S4.

Фото: JAC