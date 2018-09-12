У JAC появится новый кроссовер

Появление JAC S4 можно объяснить желанием компании разбавить модельную линейку ярким автомобилем. При этом речь не идет о кросс-купе.

Переднюю часть JAC S4 украшает 6-угольная решетка радиатора

Китайский автопроизводитель JAC готовит к продажам новый компактный кроссовер S4, который займет место в модельном ряду компании между S3 и S5. Автомобиль уже проходит финальные тесты без камуфляжа — перед нами серийный вариант модели.

У кроссовера довольно яркая внешность. Из-за небольших размеров инженеры компании решили не делать из автомобиля полноценное кросс-купе, но линия крыши получилась достаточно покатой. Она словно парит над кроссовером. Усилить этот визуальный эффект удалось за счет окрашивания в черный обрамляющих боковые окна машины рамок. Столь же эффектно смотрятся передняя и задняя части автомобиля, где фары и фонари соединены между собой горизонтальными полосками.

Дверь багажника JAC S4 обещает небольшую высоту загрузки

Дизайн салона JAC S4 тоже состоит из замысловатых линий с акцентом на горизонтальной линии торпедо, оснащенного большим экраном тачскрин. Судя по всему, управление климатической системой имеет сенсорное управление. Справа от руля видна кнопка пуска двигателя, и где-то возле рычага коробки передач должна быть кнопка электронного стояночного тормоза, так как его рычага не видать. Следует также отметить, что кроссовер оснащается многофункциональным рулевым колесом.

Салон JAC S4 смотрится весьма стильно

Оснащаться JAC S4 будет не только знакомыми нам по модели S3 двигателями объемом 1,5 и 1,6 л мощностью от 105 до 118 л.с., но и турбированными моторами 1,2 и 1,5 л, о которых пока ничего не известно.

Пару двигателям составит либо с 5-ступенчатая механика, либо вариатор. Турбированные моторы будут оснащаться 6-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Системы полного привода для S4 не предусмотрено, только передний.

JAC S4 явно не кросс-купе

Мировая премьера нового кроссовера JAC S4 пройдет в ноябре этого года на автошоу в Гуанчжоу. В продажу автомобиль поступит в 2019 году.

Напомним, что в России компания JAC продает три модели автомобилей: два кроссовера S3 и S5 по цене от 749 900 и 849 900 рублей соответственно, а также пикап Т6, стоимость которого пока не объявлена.

JAC активно сотрудничает с Volkswagen: автопроизводители договорились выпускать электромобили под новым брендом на совместном предприятии в Китае.

В продуктовой линейке JAC есть люксовые кроссоверы. Например, Refine S7. Но в Россию он не поставляется.

Фото: Autohome.com.cn