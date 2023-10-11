JAC опередил Great Wall и УАЗ по продажам пикапов в России
Китайский JAC T6 стал самым продаваемым пикапом в России по итогам сентября текущего года. Такие данные озвучили эксперты компании «Автомаркетолог».
Согласно информации на основе данных о первичной регистрации транспортных средств, за указанный месяц на российском авторынке было продано 1 736 экземпляров, это больше на 144%, чем за аналогичный период годом ранее.
Марка JAC стала абсолютным лидером, реализовав в совокупности 433 пикапа, из которых на долю модели T6 пришлось 332 экземпляра. Под этим брендом также продаются пикапы модели T8.
Годом ранее, в сентябре 2022 года, лидером сегмента был отечественный производитель УАЗ, он продал за месяц 175 пикапов. В 2023 году показатели по продажам своей продукции выросли до 288 машин, но обогнать китайского производителя все же не удалось. При этом УАЗ не потерял место в тройке лидеров, на втором месте расположилась марка Great Wall.
Пикапы JAC собирают во Владивостоке, в цехах бывшего завода Mazda, владельцем предприятия является российская компания Sollers.
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Источник: Autonews.ru
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