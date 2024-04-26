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«Ренессанс страхование» совместно с Holynose создал аромат для автомобилистов

на правах рекламы
«Ренессанс страхование» в сотрудничестве с парфюмерным брендом Holynose представили селективный аромат «Вдох-выдох» из нот хвойного дерева хиноки, сосны, дубового мха, кедра и можжевельника.

Он будто переносит водителя в зеленый лес, где человек может укрыться от всех тревог – аналогичным образом «Ренессанс страхование» оберегает от забот.

Расслабляющий и успокаивающий аромат хвои нанесен на стильные брендированные саше, которые можно разместить в салоне автомобиля.


Автомобилистам особенно важно не терять самообладание, чтобы концентрировать внимание на дороге. Аромат призван помогать водителям сохранять внутренний баланс за рулем и наслаждаться каждым километром пути.

Водители Москвы и Санкт-Петербурга могут приобрести этот аромат за 1 рубль при заказе в сервисе «Самокат» – сопровождающая его открытка содержит информацию о проекте и ссылку на лендинг со скидкой до 60% на полис каско.

Реклама/ ПАО "Группа Ренессанс Страхование", ИНН 7725497022/erid F7NfYUJCUneLr2UjtTV2

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За Рулем
26.04.2024
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