Эти автовладельцы могут не платить транспортный налог: юрист назвала категорию

Юрист Сутырина объяснила, кто из водителей может не платить транспортный налог

Автовладельцы обязаны платить транспортный налог за автомобиль, стоящий на регистрационном учете в ГИБДД. От уплаты этого налога освобождены только некоторые категории граждан, например инвалиды. Таким мнением в беседе с изданием «Аргументы и факты» поделилась юрист Елена Сутырина.

Она напомнила, что транспортный налог является одним из трех имущественных налогов, подлежащих оплате. Налог начисляется ежегодно, но только за те месяцы, когда транспортное средство находилось в собственности автовладельца, уточняет Сутырина.

«Расчет налога осуществляется за 12 месяцев. Если человек владел автомобилем полный год, то и платит он транспортный налог за все 12 месяцев. Независимо от того, первый это год владения либо нет. Если же срок был меньше, то сумму годового транспортного налога ФНС разделит на 12 и умножит на то число месяцев, когда налогоплательщик был собственником автомобиля», – объяснила собеседник издания.

Если машина зарегистрирована не с начала года, сумма налога будет зависеть от даты регистрации, а правила расчета для таких случаев изложены в пункте 3 статьи 362 Налогового кодекса РФ, отметила Елена Сутырина.

«Так, если регистрация произошла до 15-го числа любого месяца включительно, то налог рассчитают за полный месяц, включая месяц регистрации. Если же регистрация произошла после 15-го числа, то этот месяц уже не будет учитываться при расчете налога», – уточнила юрист.

Между тем, не все автомобили облагаются транспортным налогом, подчеркнула Сутырина. В частности, легковые автомобили для инвалидов с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт), покупка которых оформлялась через органы соцзащиты, не являются объектами налогообложения согласно статье 358 Налогового кодекса РФ, резюмировала юрист.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: aif.ru