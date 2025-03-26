Почему не надо торопиться ставить летние шины — 8 причин
После зимы хочется, чтобы быстрее пришло тепло, но спешка с заменой резины не ускорит этот процесс. И вот почему.
1. Ночные поездки пока еще вредны для летних шин
Заморозки ночью в Средней полосе России возможны чуть ли не до начала мая или даже июня. Особенно часто такое случается в апреле. Водителям, которым приходится ездить ночью, стоит повременить с заменой шин на летние.
2. Неподходящая погода для летних шин
Климат некоторых российских регионов таков, что морозы могут случиться даже в апреле. Один день с заморозками может привести к серьезной аварии. Когда днем тепло, снег быстро тает, на дорогах появляются лужи. Ночью же при заморозках вода превращается в лед. Учитывая резкие перепады температур, лучше не спешить менять зимние шины на летние.
3. За городом еще морозно
Если вы живете в пригороде, помните, что в сельских районах температура часто бывает ниже. Этого перепада достаточно, чтобы растаявшая вода на дороге превратилась в лед.
4. В апреле на летних шинах лучше не совершать дальние поездки
Если в вашем регионе весна в самом разгаре и дороги оттаяли – это замечательно. Однако с заменой шин стоит подождать, если вы планируете дальние поездки в регионы, где температура может оказаться ниже.
5. В горы на летней резине лучше не ехать
Если ваш маршрут пролегает через горные районы, лучше воздержаться от сезонной замены шин. В горах температура обычно ниже, чем в долинах, и даже весной здесь случаются снегопады.
6. На дачу ехать лучше на зимних шинах
Дороги в дачных кооперативах часто остаются неочищенными. Поэтому с переходом на летние шины не стоит торопиться – это важно для сохранения проходимости машины. Иногда обледенелый участок дороги на подъезде к даче становится непреодолимым даже для внедорожника, если его владелец поспешил поставить летнюю резину.
7. Докатайте изношенные зимние шины
Если высота протектора зимних шин составляет менее 4 мм, то допустимо поездить на них немного дольше. Только не все лето. До майских праздников. Затем можно сменить шины. К этому времени в автосервисах не будет очередей, цены станут ниже, а у вас появится возможность накопить на новый комплект шин.
Однако ездить на изношенных зимних шинах на протяжении всего лета (в отличие от шипованных шин, это не запрещено законом) не рекомендуется – в жаркую погоду они не обеспечивают должного контакта с дорожным покрытием.
8. Фрикционные и шипованные шины
Считается, что царапать асфальт шипованной резиной – это расточительство. Отчасти это справедливо. Впрочем, некоторые утверждают, будто на шипах машина будет скользить по асфальту словно на коньках. Но это не так, и это несложно доказать: попробуйте прокатиться на коньках по асфальту.
В такие зимы, какой была зима 2024-2025 годов, предпочтительнее фрикционные шины. Кроме того, они позволяют не менять резину на летнюю немого дольше, пока очереди в шиномонтажках не уменьшатся.
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