Простые правила езды в дождь
Сильные ливни представляют опасность для автомобилистов. Правила езды в дождь просты и запомнить их не составит труда.
Согласно последним доступным данным (по Европе за 2020 год), каждое пятое ДТП происходит из-за ухудшения погодных условий, и половина из них – в дождливую погоду. И спасти от аварии может только скоростной режим и безопасное расстояние до едущего впереди автомобиля.
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На дорогах с ограниченной скоростью 90 км/ч и дорогах с двумя проезжими частями, разделенными центральным грунтовым покрытием, скорость движения должна быть снижена на 10 км/ч (до 80 км/ч), а на автомагистралях – на 20 км/ч (до 90 км/ч). При видимости менее 50 м скорость лучше снизить до 50 км/ч на любой дороге.
|
Скорость автомобиля
|
Пройденное расстояние в секунду
|
Минимальное безопасное расстояние
|
Тормозной путь на сухой дороге
|
Тормозной путь на мокрой дороге
|
50 км/ч
|
14 м
|
28 м
|
15 м
|
30 м
|
60 км/ч
|
17 м
|
34 м
|
18 м
|
36 м
|
70 км/ч
|
19,5 м
|
39 м
|
21 м
|
42 м
|
80 км/ч
|
22,5 м
|
45 м
|
24 м
|
48 м
|
90 км/ч
|
25 м
|
50 м
|
27 м
|
54 м
|
100 км/ч
|
28 м
|
56 м
|
30 м
|
60 м
|
110 км/ч
|
30,5
|
61 м
|
33 м
|
66 м
|
120 км/ч
|
33,5 м
|
67 м
|
36 м
|
72 м
|
130 км/ч
|
36,5 м
|
73 м
|
39 м
|
78 м
Мокрые опасны еще и аквапланированием. Чтобы его избежать, рекомендуется следить за степенью износа шин и вовремя их менять.
И не забывайте про осветительные приборы: сразу меняйте перегоревшие лампочки и не забывайте включать противотуманки (но только в дождь и в туман, так как при хорошей погоде они слепят других водителей, независимо от времени суток).
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