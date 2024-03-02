#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это не из фильма Marvel – такое происходит наяву
2 марта
Это не из фильма Marvel – такое происходит наяву
В Дубае прошли первые гонки на реактивных...
Угнал такси, влетел в сугроб и перевернулся (видео)
2 марта
Угнал такси, влетел в сугроб и перевернулся (видео)
В Чувашии задержали налетчика, напавшего на...
Эксперты рассказали, как возраст водителя сказывается на безопасности
2 марта
Эксперты рассказали, как возраст водителя сказывается на безопасности
Вождение в пожилом возрасте: вот что...

Простые правила езды в дождь

Скорость и безопасное расстояние – как ездить в дождь

Сильные ливни представляют опасность для автомобилистов. Правила езды в дождь просты и запомнить их не составит труда.

Согласно последним доступным данным (по Европе за 2020 год), каждое пятое ДТП происходит из-за ухудшения погодных условий, и половина из них – в дождливую погоду. И спасти от аварии может только скоростной режим и безопасное расстояние до едущего впереди автомобиля.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

На дорогах с ограниченной скоростью 90 км/ч и дорогах с двумя проезжими частями, разделенными центральным грунтовым покрытием, скорость движения должна быть снижена на 10 км/ч (до 80 км/ч), а на автомагистралях – на 20 км/ч (до 90 км/ч). При видимости менее 50 м скорость лучше снизить до 50 км/ч на любой дороге.

Скорость автомобиля

Пройденное расстояние в секунду

Минимальное безопасное расстояние

Тормозной путь на сухой дороге

Тормозной путь на мокрой дороге

50 км/ч

14 м

28 м

15 м

30 м

60 км/ч

17 м

34 м

18 м

36 м

70 км/ч

19,5 м

39 м

21 м

42 м

80 км/ч

22,5 м

45 м

24 м

48 м

90 км/ч

25 м

50 м

27 м

54 м

100 км/ч

28 м

56 м

30 м

60 м

110 км/ч

30,5

61 м

33 м

66 м

120 км/ч

33,5 м

67 м

36 м

72 м

130 км/ч

36,5 м

73 м

39 м

78 м

Стоит ли брать алкотестер «для себя» и какой

Мокрые опасны еще и аквапланированием. Чтобы его избежать, рекомендуется следить за степенью износа шин и вовремя их менять.

И не забывайте про осветительные приборы: сразу меняйте перегоревшие лампочки и не забывайте включать противотуманки (но только в дождь и в туман, так как при хорошей погоде они слепят других водителей, независимо от времени суток).

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
02.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0