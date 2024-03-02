Простые правила езды в дождь

Скорость и безопасное расстояние – как ездить в дождь

Сильные ливни представляют опасность для автомобилистов. Правила езды в дождь просты и запомнить их не составит труда.

Согласно последним доступным данным (по Европе за 2020 год), каждое пятое ДТП происходит из-за ухудшения погодных условий, и половина из них – в дождливую погоду. И спасти от аварии может только скоростной режим и безопасное расстояние до едущего впереди автомобиля.

На дорогах с ограниченной скоростью 90 км/ч и дорогах с двумя проезжими частями, разделенными центральным грунтовым покрытием, скорость движения должна быть снижена на 10 км/ч (до 80 км/ч), а на автомагистралях – на 20 км/ч (до 90 км/ч). При видимости менее 50 м скорость лучше снизить до 50 км/ч на любой дороге.

Скорость автомобиля Пройденное расстояние в секунду Минимальное безопасное расстояние Тормозной путь на сухой дороге Тормозной путь на мокрой дороге 50 км/ч 14 м 28 м 15 м 30 м 60 км/ч 17 м 34 м 18 м 36 м 70 км/ч 19,5 м 39 м 21 м 42 м 80 км/ч 22,5 м 45 м 24 м 48 м 90 км/ч 25 м 50 м 27 м 54 м 100 км/ч 28 м 56 м 30 м 60 м 110 км/ч 30,5 61 м 33 м 66 м 120 км/ч 33,5 м 67 м 36 м 72 м 130 км/ч 36,5 м 73 м 39 м 78 м

Мокрые опасны еще и аквапланированием. Чтобы его избежать, рекомендуется следить за степенью износа шин и вовремя их менять.

И не забывайте про осветительные приборы: сразу меняйте перегоревшие лампочки и не забывайте включать противотуманки (но только в дождь и в туман, так как при хорошей погоде они слепят других водителей, независимо от времени суток).