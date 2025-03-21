Водителям назвали дату, когда менять резину на летнюю
Синоптик Цыганков: В Москве водителям сменить шины можно после 25 марта
Погода позволяет московским водителям переобуться после 25 марта, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
Он пояснил, что начиная с 26 марта днем и ночью установится плюсовая температура в столичном регионе, поэтому москвичам уже можно будет сменить резину на летнюю.
Синоптик прибавил, что в Москве установилась малооблачная и теплая погода из-за высокого атмосферного давления.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Москва»
Фото:АГН «Москва»
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21.03.2025
Фото:АГН «Москва»
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