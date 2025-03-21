Водителям назвали дату, когда менять резину на летнюю

Синоптик Цыганков: В Москве водителям сменить шины можно после 25 марта

Погода позволяет московским водителям переобуться после 25 марта, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он пояснил, что начиная с 26 марта днем и ночью установится плюсовая температура в столичном регионе, поэтому москвичам уже можно будет сменить резину на летнюю.

Синоптик прибавил, что в Москве установилась малооблачная и теплая погода из-за высокого атмосферного давления.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Москва»