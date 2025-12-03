Эксперты объяснили, почему ноябрь – самый опасный месяц на дорогах

Инструктор по вождению: в период первых заморозков происходит больше всего ДТП

Эксперты предупреждают: первый осенний гололед, который часто появляется неожиданно на еще, казалось бы, сухих дорогах, ежегодно провоцирует всплеск аварий.

Как подготовить автомобиль и изменить стиль вождения, чтобы не стать участником ДТП, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

Главная опасность, как отмечают автоэксперты, в обманчивом ощущении безопасности. «Ошибка водителей – думать, что раз снег еще не выпал, значит, дорога безопасна. Но именно в период первых заморозков происходит больше всего аварий», – объясняет инструктор по контраварийному вождению Сергей Куликов.

Особенно осторожным нужно быть на мостах, эстакадах, в тени деревьев и на подъездах к пешеходным переходам, где лед образуется раньше всего.

Ключ к безопасности – заблаговременная подготовка. Автомеханик Антон Тихонов советует не ждать снегопада, а уже сейчас переобуть автомобиль в зимнюю резину, рассчитанную на температуру ниже +5°C, проверить давление в колесах, тормозную систему и заменить стеклоомывающую жидкость на зимнюю.

На скользкой дороге очень важно изменить манеру управления. Скорость нужно снижать заранее, а дистанцию до впереди идущего транспорта – увеличивать минимум вдвое. Все действия – торможение, поворот руля, разгон – должны быть плавными.

«При гололеде управление должно быть мягким и плавным. Машина должна чувствовать дорогу, а не бороться с ней», – подчеркивает инструктор Николай Савицкий. Стоит помнить, что даже системы ABS и ESP не отменяют законов физики: на льду тормозной путь может увеличиться в разы.

