За 30 лет эта женщина-водитель ни разу не нарушила ПДД

В Караганде автомобилистку наградили за 30 лет идеального вождения

Жительница Караганды Светлана Швачкина получила официальную благодарность от полиции Казахстана.

Поводом для награды стали три десятилетия безукоризненного водительского стажа Светланы. Все эти годы она находилась за рулем, и не только ни разу не становилась участницей ДТП, но и никогда не привлекалась к административной ответственности! Другими словами: 30 лет, ноль аварий и ноль штрафов. Светлане вручили грамоту «Образцовый водитель», которой удостоилось всего около ста примерных водителей Казахстана.

Сообщается также, что культуру дорожного движения Светлана Швачкина прививает молодому поколению: в карагандинской гимназии № 95 она ведет кружок юных инспекторов движения «Сирена»... Тем временем, статистика ДТП говорит о том, что в среднем женщины водят лучше мужчин, отмечает источник.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik, Департамент полиции Карагандинской области
27.11.2025 
