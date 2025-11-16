#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
Эксперт Серебряков описал схему перестановки...
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
В России стартовали продажи кроссоверов...
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с...

Эти рекомендации помогут избежать ДТП в зимнее время

Эксперт Коротков дал советы по безопасной эксплуатации автомобиля зимой

Своевременная замена летней резины на зимнюю в ноябре поможет минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий, считает генеральный директор MIGTORG Александр Коротков.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Он акцентировал внимание на том, что переход на зимнюю резину становится крайне важным, особенно когда речь идет о шинах с шипами, которые лучше справляются с переходными условиями погоды.

Коротков посоветовал при замене покрышек также проверить уровень и качество тормозной жидкости, что позволяет избежать проблем с тормозами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Он напомнил, что даже опытным водителям требуется время для акклиматизации к новым погодным условиям. Водителям мощных автомобилей следует избегать резких стартов и сбрасывать скорость перед поворотами. Неосторожное использование акселератора и тормоза может привести к потере сцепления с дорогой.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Эксперт также предупредил об осторожности при парковке, советуя избегать угловых мест, так как проезжающие автомобили могут повредить машину на скользком покрытии. Кроме этого, во время сильного снегопада не рекомендуется включать дальний свет фар, чтобы не ослеплять встречные автомобили, что может привести к аварийным ситуациям на дороге.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Радио Sputnik
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 20
16.11.2025 
Фото:freepik / fxquadro
Поделиться:
Оцените материал:
0