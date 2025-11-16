Эти рекомендации помогут избежать ДТП в зимнее время

Эксперт Коротков дал советы по безопасной эксплуатации автомобиля зимой

Своевременная замена летней резины на зимнюю в ноябре поможет минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий, считает генеральный директор MIGTORG Александр Коротков.

Он акцентировал внимание на том, что переход на зимнюю резину становится крайне важным, особенно когда речь идет о шинах с шипами, которые лучше справляются с переходными условиями погоды.

Коротков посоветовал при замене покрышек также проверить уровень и качество тормозной жидкости, что позволяет избежать проблем с тормозами.

Он напомнил, что даже опытным водителям требуется время для акклиматизации к новым погодным условиям. Водителям мощных автомобилей следует избегать резких стартов и сбрасывать скорость перед поворотами. Неосторожное использование акселератора и тормоза может привести к потере сцепления с дорогой.

Эксперт также предупредил об осторожности при парковке, советуя избегать угловых мест, так как проезжающие автомобили могут повредить машину на скользком покрытии. Кроме этого, во время сильного снегопада не рекомендуется включать дальний свет фар, чтобы не ослеплять встречные автомобили, что может привести к аварийным ситуациям на дороге.

