Электромобиль Xiaomi сгорел — почему это произошло?

Максим Кадаков: При столкновении у Xiaomi должны были разблокироваться двери

Топ-версия ультрапопулярного Xiaomi SU7 в начале этой недели отметилась громким скандалом: ранним утром 13 октября в китайском городе Чэнду электромобиль SU7 Ultra сгорел вместе с водителем.

Сообщается, что машина столкнулась с другим электромобилем и отлетела в отбойник, после чего загорелась. Двери SU7 Ultra остались заблокированными, поэтому водитель не смог выбраться наружу. Не помогли и подоспевшие очевидцы – они попытались открыть двери снаружи или выбить стекло, но все оказалось тщетно. В результате инцидента водитель погиб, а полиция заявила, что авария стала следствием пьяного вождения.

Также есть версия, что в момент удара Xiaomi двигался на автопилоте, который еще в сентябре «отметился» очень сомнительным багом. А нынешний громкий инцидент ощутимо ударил по самой компании: в тот же день акции Xiaomi в ходе торгов в Гонконге упали сразу на 5,7%.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Это уже не первая подобная авария. Все, рано или поздно, сходится в одной точке, когда

  • компания, которая вчера выпускала телефоны или пылесосы, начинает вдруг выпускать электромобили – источники повышенной опасности;
  • китайским компаниям жаль тратить время на финальную доводку автомобилей и проверку всех возможных сценариев – в том числе, по части безопасности;
  • когда большие экраны и прикольные ручки ставятся выше безопасности;
  • когда покупателям внушают, что в машине столько умной электроники, что она и сама способна довезти владельца до пункта назначения.

По идее, машина должна автоматически разблокировать все замки при обнаружении сигнала столкновения – это уже поясняли представители Xiaomi. На самом же деле, и столкновение, и даже возгорание не привели к тому, чтобы двери разблокировалась.

А еще компания Xiaomi Auto заявляла об особой конструкции аккумуляторной батареи: что при столкновении или тепловом разгоне пламя или ударная сила будут направлены вниз, а не на пассажиров автомобиля, что позволит выиграть время для спасательных операций. Говорили о 17-слойной высоковольтной изоляции, о слоях аэрогелевого изоляционного материала, способного выдерживать максимальную температуру 1000 °C. Не помогло... К слову, пока неизвестно, как погиб водитель – от удара или от огня.

Я вот одного не пойму: неужели ни у кого не оказалось под рукой железяки, чтобы разбить стекло?

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
14.10.2025 
