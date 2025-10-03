Выяснилось, почему Xiaomi SU7 решил «прогуляться» без водителя

Экология
30 сентября владелец Xiaomi SU7 из Шаньдуна (Китай) сообщил в соцсетях, что его припаркованный автомобиль самостоятельно начал движение, хотя внутри никого не было.

Этот случай быстро привлек внимание в интернете под хэштегом «Автомобиль Xiaomi внезапно уехал», сообщает Wave News.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, предоставленным владельцем, автомобиль был припаркован возле подъезда, в то время как он и жена оставались дома. Внезапно Xiaomi SU7 активировался и начал движение, что побудило женщину закричать, а владелец выбежал на улицу, чтобы попытаться что-то сделать.

Сразу после инцидента он обратился в службу поддержки Xiaomi. Сотрудники службы поддержки предположили, что функция дистанционного запуска двигателя была случайно активирована с помощью мобильного телефона. Владелец оспорил это, заявив, что в тот момент его телефон не использовался, и предоставил полную запись с камер видеонаблюдения в поддержку своей версии.

Последующее разбирательство (согласно внутренним журналам) показало, что устройство Apple, связанное с учетной записью владельца, само отправило автомобилю команду на управление системой помощи при парковке (RPA) во время инцидента. Эта функция позволяет автомобилю автоматически въезжать на парковочное место или выезжать с него при активации через приложение для смартфона. Однако критики утверждают, что система должна предусматривать защитные меры, предотвращающие движение, когда на водительском сиденье никого нет.

Инцидент не привел к травмам или материальному ущербу, но вызвал активные дискуссии о надежности существующих систем безопасности интеллектуальных автомобилей.

Источник:  СarNewsChina
Алексеева Елена
Фото:Xiaomi
03.10.2025 
Фото:Xiaomi
