Эта автомобильная марка поставила новый рекорд продаж
Ежемесячные продажи электрокаров Xiaomi впервые превысили отметку в 40 000 штук
Компания Xiaomi впервые сообщила о том, что ее ежемесячные продажи электромобилей превысили 40 000 единиц.
Хотя точные цифры по продажам в сентябре не были оглашены, известно, что в августе было поставлено 36 396 автомобилей, что говорит о росте интереса к продукции.
Однако, несмотря на успехи в продажах, срок ожидания электромобилей Xiaomi остается высоким. Например, покупателю седана Xiaomi SU7 придется ожидать доставку до 38 недель (266 дней).
А кроссоверы Xiaomi YU7 обещают привезти только через 48 недель (336 дней).\
Xiaomi SU7
Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Дилеры снизили цены на эти подержанные авто
|
В РФ изменится процедура техосмотра — что важно знать?
|
Собрали для вас рейтинг автомобильных АКБ
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: CnEVPost
Фото:Xiaomi
16
01.10.2025
Фото:Xiaomi
Поделиться:
Оцените материал:
0