Эта автомобильная марка поставила новый рекорд продаж

Ежемесячные продажи электрокаров Xiaomi впервые превысили отметку в 40 000 штук

Компания Xiaomi впервые сообщила о том, что ее ежемесячные продажи электромобилей превысили 40 000 единиц.

Хотя точные цифры по продажам в сентябре не были оглашены, известно, что в августе было поставлено 36 396 автомобилей, что говорит о росте интереса к продукции.

Однако, несмотря на успехи в продажах, срок ожидания электромобилей Xiaomi остается высоким. Например, покупателю седана Xiaomi SU7 придется ожидать доставку до 38 недель (266 дней).

А кроссоверы Xiaomi YU7 обещают привезти только через 48 недель (336 дней).\

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  CnEVPost
Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
01.10.2025 
