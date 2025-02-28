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На зарядку самого быстрого в мире автомобиля потребуется всего 11 минут

Xiaomi запускает производство 1548-сильного SU7 Ultra — конкурента Porsche

Китайский техногигант Xiaomi представил спортивный электрокар SU7 Ultra, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды. Официальная презентация новинки транслировалась на сайте автопроизводителя.

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Силовой агрегат мощностью 1548 л. с. состоит из трех двигателей, максимальная скорость – до 350 км/ч. В Xiaomi утверждают, что разработали самый быстрый на планете четырехдверный автомобиль массового производства. Отмечается, что новинка составит конкуренцию Porsche.

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Для зарядки электрокара от 10 до 80% понадобится всего 11 минут. Стоимость Xiaomi SU7 Ultra – 529 900 юаней (порядка 6,3 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Напомним, в конце марта 2024 года производитель смартфонов и бытовой техники презентовал свой первый электромобиль SU7. Предыдущая топовая версия SU7 Max способна разогнаться до первой «сотни» за 2,78 секунды, а максимальная скорость электрокара – 265 км/ч.

Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
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Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 9
28.02.2025 
Фото:Xiaomi
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