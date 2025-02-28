На зарядку самого быстрого в мире автомобиля потребуется всего 11 минут

Xiaomi запускает производство 1548-сильного SU7 Ultra — конкурента Porsche

Китайский техногигант Xiaomi представил спортивный электрокар SU7 Ultra, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды. Официальная презентация новинки транслировалась на сайте автопроизводителя.

Силовой агрегат мощностью 1548 л. с. состоит из трех двигателей, максимальная скорость – до 350 км/ч. В Xiaomi утверждают, что разработали самый быстрый на планете четырехдверный автомобиль массового производства. Отмечается, что новинка составит конкуренцию Porsche.

Для зарядки электрокара от 10 до 80% понадобится всего 11 минут. Стоимость Xiaomi SU7 Ultra – 529 900 юаней (порядка 6,3 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Напомним, в конце марта 2024 года производитель смартфонов и бытовой техники презентовал свой первый электромобиль SU7. Предыдущая топовая версия SU7 Max способна разогнаться до первой «сотни» за 2,78 секунды, а максимальная скорость электрокара – 265 км/ч.

Xiaomi SU7 Ultra

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: cnevpost.com