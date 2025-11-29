#
Jetour Traveler 2026 2.0TD XWD Yueye
29 ноября
Выпущена топовая версия популярного кроссовера с ценой чуть дороже 2 миллионов
Очень полезная функция популярного «китайца» — почему ее нет у других авто?

Названо важное преимущество кроссовера Changan Uni-K

Changan Uni-K, 2.0T (226 л. с.), А8, 2024 г. в.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей – еще один крутой кроссовер из Китая

Changan Uni-K выпускается с 2020 года, но и по дизайну, и по оснащению даже не думает устаревать.

Более того, таких вещей, как потоковое видео с задней камеры или шумоизолирующие передние стекла, в большинстве конкурентов за те же 3,9–4,5 млн рублей нет. Как и встроенного видеорегистратора, автоматически пишущего картинку сразу с четырех наружных камер. В изображение интегрированы координаты, данные о скорости, нажатии газа или тормоза, включении поворотников.

Правда, звук не пишется, а о том, насколько быстро наружные камеры будут загрязняться зимой, нам только предстоит узнать.

Встроенный видеорегистратор Changan Uni-K автоматически пишет картинку сразу с четырех наружных камер
Встроенный видеорегистратор Changan Uni-K автоматически пишет картинку сразу с четырех наружных камер
