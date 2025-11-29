Очень полезная функция популярного «китайца» — почему ее нет у других авто?
Changan Uni-K, 2.0T (226 л. с.), А8, 2024 г. в.
Changan Uni-K выпускается с 2020 года, но и по дизайну, и по оснащению даже не думает устаревать.
Более того, таких вещей, как потоковое видео с задней камеры или шумоизолирующие передние стекла, в большинстве конкурентов за те же 3,9–4,5 млн рублей нет. Как и встроенного видеорегистратора, автоматически пишущего картинку сразу с четырех наружных камер. В изображение интегрированы координаты, данные о скорости, нажатии газа или тормоза, включении поворотников.
Правда, звук не пишется, а о том, насколько быстро наружные камеры будут загрязняться зимой, нам только предстоит узнать.
