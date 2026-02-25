Названы самые популярные полноприводные автомобили в РФ

«Автостат»: Geely Monjaro стал самым продаваемым полноприводным авто в России

Полноприводные автомобили в прошлом году выбрали почти 40% российских покупателей новых машин – это чуть больше 524 тысяч штук. По сути, каждый второй проданный автомобиль теперь оснащен приводом на все колеса.

Лидером рынка неожиданно стал китайский кроссовер Geely Monjaro, который разошелся тиражом в 37,7 тысячи экземпляров. Он обошел даже легендарные отечественные внедорожники. Lada Niva Legend, правда, отстала совсем ненамного – её купили 34,3 тысячи человек. А вот Niva Travel, которая была первой в 2024-м, в прошлом году опустилась на третье место с результатом в 34,1 тысячу проданных машин.

Интересно, что привычный лидер среди китайских брендов, Haval Jolion, в полноприводном исполнении занял лишь четвертую строчку. Его выбрали 33,2 тысячи покупателей. Все остальные модели в рейтинге уже не смогли преодолеть планку в 15 тысяч штук.

После Jolion список продолжил еще один Geely – Atlas, который нашел 14,6 тысячи новых владельцев. На шестом месте расположился Belgee X70 с 12,9 тысячи проданных экземпляров.

Замыкают первую десятку сразу три кроссовера: Haval Dargo (12,4 тыс. шт.), Chery Tiggo 7 Pro Max (11,1 тыс. шт.) и GAC GS8 (9,6 тыс. шт.).

