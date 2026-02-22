Geely Monjaro появился в РФ под брендом Renault и оказался дешевле «оригинала»

Кроссоверы Renault Grand Koleos продаются в РФ с ценами от 4,39 млн рублей

На российском рынке появился Renault Grand Koleos, который, по сути, представляет собой почти полную копию китайского кроссовера Geely Monjaro. Машину уже можно купить как под заказ, так и из наличия, причем цены на некоторых площадках начинаются от 4 390 000 рублей. Это делает его интересной альтернативой «оригиналу»: даже со скидками в 100 тысяч рублей Geely Monjaro в базе стоит от 4 449 990 рублей, а в максимальной комплектации цена приближается к 5 миллионам.

Renault Grand Koleos

Один из дилеров из Владивостока предлагает гибридную версию Grand Koleos за указанную сумму. Речь идет о переднеприводном сером кроссовере в комплектации Espirit Alpine Noir. За эти деньги покупатель получает салон с черно-бежевой кожей, мультируль, многозонный климат-контроль, камеру кругового обзора, панорамную крышу и три экрана – для приборной панели, мультимедиа и развлечения переднего пассажира.

Силовая установка у этой версии – гибридная система E-Tech от Renault, которая технически идентична системе Hi-X у Geely. В её основе лежит 1,5-литровый турбомотор, тяговый электродвигатель, трёхступенчатая трансмиссия DHT Pro и мотор-генератор. Совокупная мощность системы достигает 245 лошадиных сил, а крутящий момент - 540 Нм.

Параллельно другие компании из Владивостока продают Grand Koleos с бензиновыми двигателями. Эти кроссоверы оснащены 2,0-литровым турбомотором на 211 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Чёрный автомобиль в комплектации Esprit Alpine доступен сразу, а белый в версии Iconic – под заказ. В салоне также установлены три экрана: 10,2-дюймовая цифровая приборка, 12,3-дюймовый медиацентр и дисплей такого же размера для пассажира. Правда, мультимедийная система здесь другая – OpenR, которая поддерживает 5G, обновления «по воздуху», Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Renault Grand Koleos

Вообще, стандартное оснащение для всех Grand Koleos выглядит довольно богато. В список обычно входят полный светодиодный свет, датчики дождя и света, 19-дюймовые диски, парктроники спереди и сзади с круговой камерой, круиз-контроль, система доступа без ключа, подогрев всех сидений и руля, вентиляция передних кресел и декоративная подсветка салона.

Интересно, что этот кроссовер был анонсирован лишь летом 2024 года. Его разработало южнокорейское совместное предприятие Renault Samsung (ныне Renault Korea), а производство налажено в Пусане. Внешние отличия от Geely Monjaro минимальны: другие бамперы, решётка радиатора, слегка изменённая форма капота и оптика. В общем-то, это тот же автомобиль, но под другим брендом и зачастую – по более привлекательной цене.

