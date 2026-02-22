#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот гаджет должен лежать в каждом багажнике — купить его можно за сущие копейки
22 февраля
Этот гаджет должен лежать в каждом багажнике — купить его можно за сущие копейки
Опубликован обзор бюджетного двухпоршневого...
Toyota Yaris Urbano
22 февраля
Ручная коробка вместо электроники: Toyota Yaris сделала ставку на драйв
Toyota порадовал фанатов механикой для...
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
22 февраля
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
Эксперт Кондрашов перечислил три главные...

Geely Monjaro появился в РФ под брендом Renault и оказался дешевле «оригинала»

Кроссоверы Renault Grand Koleos продаются в РФ с ценами от 4,39 млн рублей

На российском рынке появился Renault Grand Koleos, который, по сути, представляет собой почти полную копию китайского кроссовера Geely Monjaro. Машину уже можно купить как под заказ, так и из наличия, причем цены на некоторых площадках начинаются от 4 390 000 рублей. Это делает его интересной альтернативой «оригиналу»: даже со скидками в 100 тысяч рублей Geely Monjaro в базе стоит от 4 449 990 рублей, а в максимальной комплектации цена приближается к 5 миллионам.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Один из дилеров из Владивостока предлагает гибридную версию Grand Koleos за указанную сумму. Речь идет о переднеприводном сером кроссовере в комплектации Espirit Alpine Noir. За эти деньги покупатель получает салон с черно-бежевой кожей, мультируль, многозонный климат-контроль, камеру кругового обзора, панорамную крышу и три экрана – для приборной панели, мультимедиа и развлечения переднего пассажира.

Силовая установка у этой версии – гибридная система E-Tech от Renault, которая технически идентична системе Hi-X у Geely. В её основе лежит 1,5-литровый турбомотор, тяговый электродвигатель, трёхступенчатая трансмиссия DHT Pro и мотор-генератор. Совокупная мощность системы достигает 245 лошадиных сил, а крутящий момент - 540 Нм.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Параллельно другие компании из Владивостока продают Grand Koleos с бензиновыми двигателями. Эти кроссоверы оснащены 2,0-литровым турбомотором на 211 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Чёрный автомобиль в комплектации Esprit Alpine доступен сразу, а белый в версии Iconic – под заказ. В салоне также установлены три экрана: 10,2-дюймовая цифровая приборка, 12,3-дюймовый медиацентр и дисплей такого же размера для пассажира. Правда, мультимедийная система здесь другая – OpenR, которая поддерживает 5G, обновления «по воздуху», Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Renault Grand Koleos
Интерьер Renault Grand Koleos

Вообще, стандартное оснащение для всех Grand Koleos выглядит довольно богато. В список обычно входят полный светодиодный свет, датчики дождя и света, 19-дюймовые диски, парктроники спереди и сзади с круговой камерой, круиз-контроль, система доступа без ключа, подогрев всех сидений и руля, вентиляция передних кресел и декоративная подсветка салона.

Рекомендуем
Как Geely Monjaro следит за нарушениями и другие особенности кроссовера

Интересно, что этот кроссовер был анонсирован лишь летом 2024 года. Его разработало южнокорейское совместное предприятие Renault Samsung (ныне Renault Korea), а производство налажено в Пусане. Внешние отличия от Geely Monjaro минимальны: другие бамперы, решётка радиатора, слегка изменённая форма капота и оптика. В общем-то, это тот же автомобиль, но под другим брендом и зачастую – по более привлекательной цене.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 10
22.02.2026 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв