Как изменились реальные цены на популярные корейские внедорожники

Бренд KGM обновил цены и скидки на кроссоверы в России

В прайс-листы на три модели корейского бренда KGM внесли заметные изменения. Так, у кроссовера Torres не просто скорректировали стоимость, а провели настоящую рокировку между комплектациями. Модели Korando и Rexton тоже не остались в стороне – их программы дисконта пересмотрели, причем для внедорожника это обернулось подорожанием.

Изменения в ценах KGM Torres

Базовая комплектация Icon теперь на 100 тысяч рублей дороже, а вот Icon Brown, наоборот, подешевела на ту же сумму. Но здесь важный нюанс: прямая скидка на обе эти версии 2024 года резко выросла – сразу на 200 тысяч, достигнув 650 тысяч рублей. В итоге, несмотря на формальный рост цены, покупатель в выигрыше. Для машин 2025 года скидки тоже увеличили: на базовую City теперь дают 300 тысяч вместо прежних 100, а на остальные исполнения – по 200 тысяч. Не тронули только дисконт на Dream 2024 года, он как был 450 тысяч, так и остался.

Правда, есть один момент, который делает картину не такой радужной. Из прайса убрали цену на City 2024 года, что на деле означает общее подорожание модели, даже с учетом новых бонусов. Под капотом у Torres во всех вариантах один и тот же мотор – 1.5-литровый турбированный агрегат на 163 л. с. с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

KGM Torres

Обновление скидок на Korando и Rexton

Для кроссовера Korando ситуация в целом позитивная. Теперь на все комплектации 2025 года действует прямая скидка, ее размер варьируется от 160 до 250 тысяч рублей. Старая версия Icon AWD 2024 года сохранила прежний дисконт в 250 тысяч. Технически Korando – близнец Torres, с тем же силовым агрегатом и вариантами привода.

KGM Korando

А вот с внедорожником Rexton всё иначе. Это единственная модель в линейке, которая стала менее доступной. Скидку на обе комплектации 2024 года урезали на целых 200 тысяч – теперь она составляет 300 тысяч вместо прежних 500. Rexton выделяется и технически: под капотом стоит более мощный 2.0-литровый турбомотор на 225 л. с., а полный привод – классический парт-тайм с жестким подключением и понижающей передачей.

KGM Rexton

Эти корректировки стали продолжением общей тенденции. Напомним, с начала 2026 года KGM уже поднимал цены на весь свой модельный ряд в России, включая эти модели, примерно на 1,6-1,7%.

