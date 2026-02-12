#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Как изменились реальные цены на популярные корейские внедорожники

Бренд KGM обновил цены и скидки на кроссоверы в России

В прайс-листы на три модели корейского бренда KGM внесли заметные изменения. Так, у кроссовера Torres не просто скорректировали стоимость, а провели настоящую рокировку между комплектациями. Модели Korando и Rexton тоже не остались в стороне – их программы дисконта пересмотрели, причем для внедорожника это обернулось подорожанием.

Рекомендуем
Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Изменения в ценах KGM Torres

Базовая комплектация Icon теперь на 100 тысяч рублей дороже, а вот Icon Brown, наоборот, подешевела на ту же сумму. Но здесь важный нюанс: прямая скидка на обе эти версии 2024 года резко выросла – сразу на 200 тысяч, достигнув 650 тысяч рублей. В итоге, несмотря на формальный рост цены, покупатель в выигрыше. Для машин 2025 года скидки тоже увеличили: на базовую City теперь дают 300 тысяч вместо прежних 100, а на остальные исполнения – по 200 тысяч. Не тронули только дисконт на Dream 2024 года, он как был 450 тысяч, так и остался.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Правда, есть один момент, который делает картину не такой радужной. Из прайса убрали цену на City 2024 года, что на деле означает общее подорожание модели, даже с учетом новых бонусов. Под капотом у Torres во всех вариантах один и тот же мотор – 1.5-литровый турбированный агрегат на 163 л. с. с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

KGM Torres
KGM Torres

Обновление скидок на Korando и Rexton

Для кроссовера Korando ситуация в целом позитивная. Теперь на все комплектации 2025 года действует прямая скидка, ее размер варьируется от 160 до 250 тысяч рублей. Старая версия Icon AWD 2024 года сохранила прежний дисконт в 250 тысяч. Технически Korando – близнец Torres, с тем же силовым агрегатом и вариантами привода.

KGM Korando
KGM Korando

А вот с внедорожником Rexton всё иначе. Это единственная модель в линейке, которая стала менее доступной. Скидку на обе комплектации 2024 года урезали на целых 200 тысяч – теперь она составляет 300 тысяч вместо прежних 500. Rexton выделяется и технически: под капотом стоит более мощный 2.0-литровый турбомотор на 225 л. с., а полный привод – классический парт-тайм с жестким подключением и понижающей передачей.

KGM Rexton
KGM Rexton

Эти корректировки стали продолжением общей тенденции. Напомним, с начала 2026 года KGM уже поднимал цены на весь свой модельный ряд в России, включая эти модели, примерно на 1,6-1,7%.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:KGM
Количество просмотров 21
12.02.2026 
Фото:KGM
Поделиться:
Оцените материал:
0