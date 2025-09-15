На российский рынок вернулась Skoda Octavia в непривычной модификации

В РФ стартовали продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro по цене от 2,3 млн рублей

В России начались продажи обновленной версии Skoda Octavia Pro, созданной специально для китайского рынка. Сегодня на рынке доступно около ста автомобилей этой модели, при этом стартовая цена составляет 2 300 000 рублей.

Следует отметить, что цена официально представленных лифтбеков в нашем регионе значительно выше. Например, на китайский Changan Uni-V, даже в комплектации прошлого года, цены начинаются от 3 139 900 рублей, а новый «Москвич 6» 2025 года стоит не менее 2 530 000 рублей.

По цене 2 300 000 рублей можно заказать Skoda Octavia Pro в Владивостоке. В этом случае предлагают комплектацию Pro Luxury, которая включает отделку сидений эко-кожей, 18-дюймовые легкосплавные диски, стандартные приборы, мультимедийную систему с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, панорамную крышу с люком, декоративную подсветку интерьера и проекцию на лобовое стекло.

Skoda Octavia Pro

Комплектация с цифровой панелью приборов стартует от 2 530 000 рублей. Такой вариант можно найти в Тюмени за эту сумму, в Владивостоке – за 2 550 000 рублей, а в Воронеже – за 2 600 000 рублей.

Skoda Octavia Pro также доступна в крупных городах России, таких как Москва, Набережные Челны, Омск, Пермь и Симферополь. В наличии ее можно найти в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Уфе, а также в ряде других городов.

Интерьер Skoda Octavia Pro

Все Skoda Octavia Pro технически одинаковые и оборудованы 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом. Вместимость багажника варьируется от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.